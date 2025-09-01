Gestul lui Kim Jong-Un cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Putin la „mega-parada” organizată de Xi-Jinping

Cu doar câteva zile înainte ca Kim Jong Un să se întâlnească cu Vladimir Putin din Rusia pentru a asista la o demonstrație a puterii militare a Chinei, Coreea de Nord a lansat un film de propagandă.

Aparatul de stat din Coreea de Nord laudă eforturile trupelor sale care luptă pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Videoclipul de 20 de minute, difuzat de KCTV, televiziunea de stat nord-coreeană, prezintă imagini puternic dramatizate cu soldați pe câmpul de luptă acoperit de zăpadă - manipulând arme, având întâlniri cu soldați ruși și instalând bombe pe copaci.

De asemenea, au fost difuzate imagini aeriene care ar trebui să arate pagubele provocate de soldații nord-coreeni, cu clipuri de explozii și lovituri țintite, arată CNN.

Alte părți ale înregistrării video vor să sublinieze patriotismul soldaților - o secvență pare să arate soldați care privesc un portret înrămat al lui Kim, iar alta arată un soldat care își sprijină obrazul de steagul nord-coreean.

Nu este clar cât din filmare este autentic, sau dacă imaginile au fost sau nu puternic editate și manipulate, așa cum este obișnuit în propaganda nord-coreeană. CNN nu poate verifica independent când și unde au fost filmate videoclipurile.

„Ei își prezintă participarea la războiul ucrainean ca pe o faptă majoră, ca pe o altă confirmare a puterii militare (a Coreei de Nord) și a loialității lor față de partid, stat și liderul însuși", a declarat Andrei Lankov, profesor de studii coreene la Universitatea Kookmin din Seul.

Videoclipul oferă o viziune optimistă a situației de pe câmpul de luptă. Oficialii occidentali au estimat că o treime din cei 12.000 de soldați nord-coreeni despre care se credea că fac parte din primul val au fost uciși sau răniți.

Promisiunea unei „vieți frumoase” pentru „martirii” nord-coreeni

Participarea trupelor nord-coreene la războiul din Ucraina, inițial învăluită în secret, a fost confirmată ulterior atât de Phenian, cât și de Moscova. În ultimele săptămâni, Kim a recunoscut în cele din urmă pierderile umane, organizând două evenimente în luna august pentru a se întâlni cu familiile îndoliate.

Vinerea trecută, el a promis „o viață frumoasă" familiilor „martirilor" care au pierit luptând pentru Rusia, a raportat mass-media de stat. La începutul lunii august, el a declarat că „îl doare inima", fotografiile din mass-media de stat arătându-l pe lider îmbrățișând familii îndurerate și îngenunchind în fața portretelor soldaților decedați.

Videoclipul de propagandă de duminică a adus un omagiu și acestor soldați, începând cu o declarație potrivit căreia trupele au participat la operațiunile de „eliberare" a regiunii ruse Kursk în octombrie 2024, după ofensiva surprinzătoare a Ucrainei. De asemenea, a numit câțiva soldați căzuți și a descris modul în care aceștia au murit.

Timp de decenii, propaganda nord-coreeană a subliniat importanța armatei sale, dar „a avut foarte puține lucruri reale despre care să vorbească", a spus Lankov, arătând lipsa anterioară de experiență reală pe câmpul de luptă.

„Acum, au avut un război real în care, în general vorbind, soldații nord-coreeni au luptat destul de bine. Este de înțeles că este probabil să devină un subiect major al propagandei lor interne, al educației și îndoctrinării ideologice interne", a adăugat el.

Mega-parada militară din China

Coreea de Nord s-a apropiat de Rusia de la începutul războiului, experții avertizând că Moscova ar putea oferi asistență militară și tehnologică Phenian-ului în schimbul trupelor sale.

Atât Kim, cât și liderul rus Vladimir Putin vor participa miercuri la Beijing la o paradă militară masivă care va marca cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial - pregătind terenul pentru un spectacol izbitor de unitate între cei doi lideri autocrați și Xi Jinping din China.

Va fi prima călătorie a lui Kim în China din 2019, întrucât a efectuat doar 10 călătorii în străinătate de când a preluat puterea în 2011. El a părăsit ultima dată țara sa în 2023, pentru a se întâlni cu Putin la un port spațial îndepărtat din Extremul Orient al Rusiei.

Hong Min, cercetător principal la Institutul Coreean pentru Unificare Națională din Seul, a declarat că Coreea de Nord ar fi putut lansa videoclipul înainte de vizita la Beijing pentru a-l prezenta pe Kim drept „un lider important cu o poziție strategică în Asia de Nord-Est, care este la același nivel cu Putin și Xi Jinping la (parada) de Ziua Victoriei".

Acest lucru ar promova ideea că Coreea de Nord „formează un front de solidaritate cu țările puternice pe scena diplomatică", a adăugat Hong.

Coreea de Nord, putere nucleară și o posibilă amenințare pentru SUA

Duminică, Kim a inspectat, de asemenea, o linie de asamblare de rachete „recent inaugurată" și a aflat date despre „starea generală a capacității de producție de rachete a statului", a relatat luni media de stat KCNA.

Imaginile publicate de KCNA par să îl arate pe Kim într-o locație neprecizată, inspectând câteva zeci de arme aflate în diferite stadii de producție și discutând cu ofițeri în uniformă.

Potrivit reportajului KCNA, Coreea de Nord și-a „îndeplinit cu succes" planul pe cinci ani de a-și extinde capacitatea de producție de rachete. „Diverse tipuri de rachete au fost puse în producție în serie", a transmis agenția, adăugând că Kim a ratificat trei noi planuri pe termen lung „legate de capacitatea de producție de rachete".

Coreea de Nord și-a intensificat programul de înarmare în ultimii ani, modernizându-și rapid forțele armate, dezvoltând noi arme și testând rachete balistice intercontinentale care pot ajunge aproape oriunde în Statele Unite.

De asemenea, Kim și-a intensificat retorica, promițând recent că va dezvolta programul nuclear al țării și amenințând că îl va folosi pentru a distruge Coreea de Sud dacă va fi atacat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













