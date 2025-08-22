Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO

22-08-2025 | 08:31
kim jong un
Agerpres

Imagini difuzate vineri de mass-media de stat nord-coreene îl arată pe liderul Kim Jong Un în genunchi în faţa portretelor soldaţilor căzuţi în luptă pentru Rusia împotriva Ucrainei, şi îmbrăţişând un supravieţuitor al conflictului, relatează AFP.

 

Cristian Anton

În timpul unei ceremonii care a avut loc la sediul Partidului Muncitorilor din Coreea la Phenian, Kim Jong Un i-a salutat pe soldaţii "eroici" şi "admirabili", reveniţi după ce au îndurat "rafalele de gloanţe şi bombe".

Imaginile îl arată pe liderul nord-coreean, aparent copleşit de emoţie, îmbrăţişând un soldat care pare bulversat, cu faţa în pieptul şefului său.

De asemenea, Kim Jong Un se poate vedea în genunchi în faţa portretului unui soldat căzut în luptă, înainte de a depune medalii şi flori în faţa altora.

Liderul nord-coreean a decernat, potrivit agenţiei KCNA, titlul de "erou al Republicii Populare Democratice Coreene", numele oficial al Coreei de Nord, comandanţilor care au luptat în operaţiuni în străinătate şi "au realizat fapte remarcabile".

Mii de nord-coreeni au fost uciși și răniți pe frontul din Ucraina

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a desfăşurat un contingent de soldaţi pentru a lupta cu trupele ucrainene alături de trupele ruse.

Serviciile de informaţii din Coreea de Sud şi din alte ţări occidentale au afirmat că Phenianul a trimis mai mult de 10.000 de soldaţi în regiunea Kursk în 2024, împreună cu obuze de artilerie şi sisteme de rachete cu rază lungă.

Aproximativ 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi şi mii au fost răniţi în timp ce luptau pentru Rusia, conform Seulului.

Phenianul şi Moscova sunt legate printr-un acord de securitate şi apărare din 2024.

Sursa: Agerpres

Etichete: războiul din Ucraina, morti, ceremonie, kim jong-un, ingenuncheat,

Dată publicare: 22-08-2025 08:31

