Marți, Kim Jong Un a inspectat un distrugător din clasa Choe Hyon, unul dintre cele două lansate anul trecut, în cadrul unui proiect de consolidare a capacităților navale ale Coreei de Nord. Miercuri, el a supravegheat lansarea rachetei, care a fost „efectuată cu succes”, a relatat Agenția Centrală de Presă Coreeană.

Testele au fost efectuate la scurt timp după Congresul Partidului Comunist

Aceste teste au fost efectuate la scurt timp după Congresul Partidului Comunist, care are loc la fiecare cinci ani, în cadrul căruia Kim Jong Un și-a reiterat angajamentul de a consolida capacitățile militare ale țării sale - care includ armele nucleare - și a promis un răspuns ferm la orice amenințare.

De asemenea, acestea au avut loc la scurt timp după ce Statele Unite și Israelul au lansat un atac împotriva Iranului, menit să distrugă programul său nuclear, rachetele și marina.

„În fiecare an, în timpul noii perioade a planului cincinal, trebuie să construim două nave de suprafață din această clasă sau dintr-o clasă superioară”, a declarat Kim Jong Un după testele maritime.

O a treia clădire, pe care liderul nord-coreean a inspectat-o și el miercuri, este în construcție, potrivit KCNA.