Anthropic susține că decizia este „fără precedent și ilegală" și îi provoacă prejudicii ireparabile.

Într-o plângere depusă la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord al Californiei, Anthropic avertizează că măsura pune sub semnul întrebării contractele actuale și viitoare, inclusiv parteneriatele cu agenții guvernamentale deja anulate, riscând sute de milioane de dolari pe termen scurt. Compania invocă și afectarea reputației și încălcarea libertăților fundamentale garantate de Primul Amendament.

Procesul escaladează un conflict latent de două săptămâni între Anthropic și Casa Albă, generat de disputa privind utilizarea modelelor AI ale companiei pe câmpul de luptă. Până la izbucnirea scandalului, firma AI fusese partener-cheie pentru modernizarea sistemelor federale cu tehnologie avansată.

Trump a pus paie pe foc

Joi, compania a confirmat oficial desemnarea ca „risc pentru lanțul de aprovizionare" – o etichetă excepțională, tradițional rezervată adversarilor străini ai SUA. Măsura obligă contractorii din domeniul apărării să certifice că nu folosesc tehnologia Anthropic în proiecte Pentagon.

Președintele Trump a amplificat tensiunea printr-un mesaj pe rețelele sociale, cerând agențiilor federale „să înceteze imediat" utilizarea produselor companiei: „Noi vom decide soarta țării noastre, nu o companie de inteligență artificială radicală de stânga scăpată de sub control, condusă de oameni care nu au nicio idee despre cum funcționează lumea reală."

Anthropic solicită instanței anularea desemnării și suspendarea măsurii până la finalizarea procesului.