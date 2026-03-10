Plantația ar fi fost creată de un bărbat, care, potrivit procurorilor, ar fi cumpărat semințele și echipamentele necesare pentru a-și pune planul în aplicare.

De la începutul anului, ajutat de mai multe persoane, suspectul ar fi avut grijă de plante. El voia să vândă drogurile pe piața neagră.

Doar că, săptămâna trecută, omul a fost arestat preventiv într-un alt dosar penal. Pentru că situația s-a complicat, 3 indivizi s-ar fi dus să distrugă respectiva cultură.

La percheziții, polițiștii au găsit aruncate într-o canalizare 71 de plante de canabis, mai mulți saci cu resturi vegetale, dar și semințe. 3 suspecți au ajuns după gratii, iar alți 3 sunt în arest la domiciliu.