Măsurile vin înaintea examenului național de admitere la universitate, Suneung, considerat unul dintre cele mai importante și solicitante teste din sistemul educațional sud-coreean, scrie Business Insider.

Președintele Lee Jae-myung a anunțat marți, într-un mesaj publicat pe platforma X, introducerea unui sistem de recompensare a celor care contribuie la identificarea tentativelor de fraudă. Sumele oferite vor porni de la 100 de milioane de woni, echivalentul a aproximativ 75.000 de dolari.

Examenul Suneung, sub presiunea fraudelor cu inteligență artificială

Anunțul a fost făcut cu două zile înainte de desfășurarea examenului Suneung, testul național care influențează admiterea absolvenților de liceu la universitățile din Coreea de Sud.

Importanța acestei examinări este atât de mare, încât autoritățile adoptă măsuri speciale pentru a asigura desfășurarea probelor în condiții optime. Companiile își decalează programul de lucru cu o oră pentru a reduce aglomerația din trafic, iar zborurile sunt suspendate timp de 35 de minute, pe durata probei de ascultare la limba engleză, pentru a limita zgomotul.

În acest context, autoritățile încearcă să prevină utilizarea dispozitivelor inteligente și a instrumentelor de inteligență artificială pentru obținerea frauduloasă a răspunsurilor.

Scandalul care a determinat înăsprirea controalelor

Decizia guvernului vine după un scandal izbucnit recent în cadrul examenului de certificare pentru contabili fiscali din Coreea de Sud.

Han Won-seok, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, a recunoscut duminică, într-un videoclip publicat pe contul de YouTube al avocatului său, că a folosit o microcameră pentru a fotografia subiectele examenului. Ulterior, a transmis imaginile către un sistem de inteligență artificială și a verificat răspunsurile pe un smartphone.

Candidatul a reușit să răspundă corect la 159 dintre cele 160 de întrebări.

„Fraudarea examenelor cu ajutorul unor echipamente avansate nu este diferită de furtul punctajelor a sute de mii de candidați care au muncit din greu”, a transmis președintele Lee pe platforma X.

Acesta a precizat că autoritățile au ajuns la un acord cu companiile de inteligență artificială pentru a obține înregistrările utilizatorilor care fotografiază subiectele examenelor în timpul desfășurării acestora.

Premierul Han Seong-sook a prezentat, la rândul său, un set de măsuri suplimentare menite să împiedice tentativele de fraudă.

Guvernul intenționează să transmită o alertă de urgență înainte de începerea examenului, pentru a identifica telefoanele mobile pe care candidații nu le-au predat supraveghetorilor.

Potrivit premierului, orice dispozitiv electronic găsit asupra unui candidat, dar care nu a fost predat înainte de începerea probei, va fi considerat automat o tentativă de fraudă.

Verificările vor viza și alte obiecte care ar putea ascunde tehnologii de supraveghere sau dispozitive inteligente. Ochelarii candidaților vor fi inspectați înaintea fiecărei probe pentru identificarea eventualelor echipamente dotate cu inteligență artificială.

De asemenea, supraveghetorii vor aplica autocolante peste nasturii hainelor, pentru a împiedica folosirea camerelor ascunse. Elevilor li se va solicita să-și suflece mânecile pentru verificări și să-și lase gențile în afara sălilor de examen.

Pedepse mai dure pentru candidații prinși copiind

Autoritățile analizează și înăsprirea sancțiunilor aplicate celor care fraudează examenul Suneung. Una dintre propuneri vizează extinderea perioadei în care candidații prinși copiind nu mai au dreptul să susțină din nou examenul, de la un an la zece ani.

În paralel, guvernul intenționează să solicite deschiderea unor anchete penale în cazurile de fraudă în care sunt utilizate dispozitive inteligente. Persoanele găsite vinovate de obstrucționarea atribuțiilor oficiale prin înșelăciune ar putea primi pedepse de până la cinci ani de închisoare.

Președintele Lee a transmis și un avertisment direct celor care ar putea lua în calcul încălcarea regulilor pentru a obține un rezultat mai bun.

„Dacă cineva se gândește să fraudeze examenul, vă rog să nu vă distrugeți viața sperând la un noroc de moment”, a scris liderul sud-coreean pe platforma X.