Polemica a izbucnit la 15 noiembrie, când cel care a obținut cel mai mare punctaj la concursul pentru contabili fiscali a mărturisit că a folosit o cameră video și un smartphone pentru a utiliza AI, obținând astfel un punctaj aproape perfect, informează news.ro, care citează AFP.

Dezvăluiri senzaționale, care au avut loc cu doar patru zile înainte de Suneung, dificilul examen de admitere la universitate, la care au participat jumătate de milion de studenți.

În consecință, autoritățile au luat măsuri fără precedent, dispunând întreruperea conexiunii Wi-Fi în jurul centrelor de examinare sau oferind o recompensă de 68.000 de euro oricui ar semnala cazuri de fraudă.

Însă ministrul Educației, Choi Kyo-jin, a avut dificultăți în a liniști spiritele, având în vedere că, într-o Coree de Sud extrem de competitivă, acest examen duce la locurile de muncă cele mai bine remunerate și poate influența chiar și perspectivele de căsătorie.

Declarația care a stârnit indignare

Luni, în fața parlamentarilor, la întrebarea dacă autoritățile vor putea identifica trișorii în ziua examenului de admitere la studii superioare, politicianul în vârstă de 72 de ani a răspuns: „Datorită vârstei mele, nu sunt sigur că voi fi în măsură să fac acest lucru”.

Ceea ce a stârnit un val de indignare. Choi nu a mai apărut la conferințele de presă din zilele următoare.

În total, potrivit autorităților, în cadrul examenului de joi au fost identificate 111 cazuri de comportament necorespunzător legate de dispozitive electronice.

În aproape jumătate dintre aceste cazuri, candidații nu își predaseră telefoanele mobile, care au fost în cele din urmă depistate grație mesajelor electronice trimise de autorități.

Demisia ministrului, acceptată

„Examenul s-a încheiat fără incidente majore (...) Cu toate acestea (...) nu cred că pot scăpa de criticile populației, potrivit cărora nu am asigurat o pregătire suficientă”, a scris Choi pe X.

„Acum că examenul s-a încheiat, îmi asum întreaga responsabilitate (pentru ceea ce s-a întâmplat) și îmi prezint demisia”, a adăugat el.

Președinția a anunțat că șeful statului, Lee Jae Myung, a acceptat-o.