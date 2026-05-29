Kallas condamnă incidentul din Galați: O încălcare gravă a suveranităţii României. Rusia nu mai respectă frontierele europene

Kaja Kallas a precizat că a discutat cu ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, căreia i-a transmis „întreaga solidaritate a Uniunii Europene cu România”.

Ea a acuzat Moscova că „nu mai respectă de mult frontierele” şi a subliniat că Rusia „nu poate fi lăsată să încalce spaţiul aerian european cu deplină impunitate”.

Totodată, şefa diplomaţiei europene a amintit că miniştrii de Externe ai UE, reuniţi joi în Cipru, s-au angajat să intensifice presiunile asupra Rusiei, să crească sprijinul pentru Ucraina şi să investească mai mult în consolidarea apărării Europei.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea și Galați. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

„Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei", precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.