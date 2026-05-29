Kallas condamnă incidentul din Galați: O încălcare gravă a suveranităţii României. Rusia nu mai respectă frontierele europene

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a condamnat vineri, într-o postare pe X, ceea ce a numit o „încălcare flagrantă şi gravă a suveranităţii” României, după ce o dronă rusească a căzut la Galaţi.

autor
Mihaela Ivăncică

„Căderea dronei ruseşti în apropierea unor apartamente din Galaţi reprezintă o încălcare gravă a suveranităţii României şi a spaţiului aerian european”, a transmis Kallas.

Ea a acuzat Moscova că „nu mai respectă de mult frontierele” şi a subliniat că Rusia „nu poate fi lăsată să încalce spaţiul aerian european cu deplină impunitate”.

Kaja Kallas a precizat că a discutat cu ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, căreia i-a transmis „întreaga solidaritate a Uniunii Europene cu România”.

Drona galati 5
×

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Facebook - ISU Galati

facebook - ISU Galati

ULTIMELE ȘTIRI

GPeC SUMMIT a reunit peste 800 de participanți, 15+ speakeri internaționali și români și peste 30 de expozanți

GPeC SUMMIT a reunit peste 800 de participanți, 15+ speakeri internaționali și români și peste 30 de expozanți

Cele 5 obiceiuri simple de care oamenii au nevoie pentru a trăi mai mult și mai sănătos

Cele 5 obiceiuri simple de care oamenii au nevoie pentru a trăi mai mult și mai sănătos

Marea Finală Românii au talent, în această seară, de la ora 20:30. Zece concurenți luptă pentru premiul de 120.000 de euro

Marea Finală Românii au talent, în această seară, de la ora 20:30. Zece concurenți luptă pentru premiul de 120.000 de euro

CELE MAI CITITE

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați, provocând o explozie și un incendiu. Două persoane au fost rănite

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați, provocând o explozie și un incendiu. Două persoane au fost rănite

Poziția oficială AUR despre nominalizarea lui Călin Georgescu la funcția de premier. Petrișor Peiu transmite un mesaj clar

Poziția oficială AUR despre nominalizarea lui Călin Georgescu la funcția de premier. Petrișor Peiu transmite un mesaj clar

O româncă a descoperit cheia succesului în Coreea de Sud și a pornit o afacere prosperă în Brașov. „Am vrut să le aduc aici”

O româncă a descoperit cheia succesului în Coreea de Sud și a pornit o afacere prosperă în Brașov. „Am vrut să le aduc aici”

SUA și Iranul au ajuns la un acord. Ce prevede documentul aflat pe masa lui Donald Trump

SUA și Iranul au ajuns la un acord. Ce prevede documentul aflat pe masa lui Donald Trump

Un stat aflat la aproape 1.000 de kilometri de Europa continentală vrea să adere la UE. A stabilit data referendumului

Un stat aflat la aproape 1.000 de kilometri de Europa continentală vrea să adere la UE. A stabilit data referendumului

Plaje în Grecia continentală. Cele mai frumoase locuri unde să faci plajă, fără să mergi pe insulele grecești

Plaje în Grecia continentală. Cele mai frumoase locuri unde să faci plajă, fără să mergi pe insulele grecești

Totodată, şefa diplomaţiei europene a amintit că miniştrii de Externe ai UE, reuniţi joi în Cipru, s-au angajat să intensifice presiunile asupra Rusiei, să crească sprijinul pentru Ucraina şi să investească mai mult în consolidarea apărării Europei.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea și Galați. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

„Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei", precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

Oana Ţoiu, despre drona prăbuşită în Galaţi: Este un risc de securitate nu doar la adresa României, ci și la adresa UE

Sursa: News.ro

Etichete: drona prabusita, bloc, galati,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
FOTO Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
Citește și...
Știri Actuale
Fost comandant NATO: Incidentul cu drona din Galați este unul major. Trebuia analizată din timp apărarea antidronă pe Dunăre

Fostul comandant în structurile NATO, Virgil Bălăceanu, califică prăbușirea dronei rusești pe un bloc din Galați drept „un incident major”, avertizând că urmările puteau fi mult mai grave. 
Știri Actuale
Analist: „Rusia își atinge obiectivele, dovedește că statele NATO doar mimează capacitatea de a acționa”

Analistul politic Cristian Pîrvulescu a comentat pentru Știrile PROTV incidentul grav petrecut la Galați, unde o dronă rusească a căzut peste un bloc.
Știri Actuale
Cum arată apartamentul din Galați peste care s-a prăbușit drona rusească. „Suntem încă sub şoc”. GALERIE FOTO

Un apartament din municipiul Galați a fost grav afectat după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc din zona Mazepa, în noaptea de 29 mai. În urma impactului, dispozitivul a explodat, iar deflagrația a fost urmată de un incendiu.

Recomandări
Știri Actuale
Nicușor Dan a convocat ședința CSAT. „Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit vineri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea preşedintelui Nicuşor Dan, după incidentul de la Galaţi în care o dronă a căzut pe un bloc de locuinţe.

Stiri externe
Reacții de la aliații NATO după incidentul din Galați. Alianța acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare

Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a transmis vineri, după explozia dronei ruseşti în Galaţi, că secretarul General al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autorităţile române.

Știri Actuale
MApN, despre drona prăbușită la Galați: „Nu este un atac asupra României, ci efectul conflictului din apropiere”

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au dat asigurări, vineri, că "situația este sub control", subliniind că nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfășurat în imediata apropiere a frontierei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Mai 2026

45:28

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Mai 2026

01:54:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 6 | Cum controlăm inflamația în bolile cronice?

28:03

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 3 - Ionuț Chirilă

43:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Pentru o calificare istorică: la ce oră joacă Sorana Cîrstea în turul trei la Roland Garros

Sport

Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”