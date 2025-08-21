Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, huiduit în timpul unei vizite-surpriză în principala gară din Washington. Ce s-a stirgat

21-08-2025 | 20:09
Vicepreședintele american JD Vance a fost huiduit și întrerupt cu scandări de genul „Eliberați Capitala”, când a apărut într-o vizită-surpriză în principala gară din Washington.

A venit să vadă Garda Națională trimisă de președintele Trump să combată infracționalitatea din capitala națiunii americane.

E cam bizar, că avem o grămadă de oameni în vârstă, mai ales albi, care protestează împotriva politicilor care îi mențin pe oameni în siguranță, a comentat vicepreședintele american.

JD Vance, însoțit de secretarul Apărării Pete Hegseth și adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, au venit să vadă cum apără legea Garda națională.

Și le-au oferit militarilor burgeri la un fast-food din gara Washington.

JD Vance
JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită

Întrebat de ce trupele erau la gară și nu în alte părți ale orașului, unde statisticile indică rate mai mari ale criminalității, Vance a susținut că zona era invadată de "vagabonzi, dependenți de droguri, persoane fără adăpost și bolnavi mintal".

Pe de altă parte, guvernatori republicani din alte cinci state americane au promis să trimită trupe din Garda națională în capitală, pentru a spori prezența militară în Washington DC, așa cum a cerut președintele Trump.

Trump: „Nu faci război cu o țară ca Rusia. Nu te pui cu o națiune de zece ori mai mare și mai puternică decât tine”

Sursa: Pro TV

Etichete: washington, jd vance,

Dată publicare: 21-08-2025 20:09

