JD Vance speră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se va încheia într-un interval de șase luni: ”Sperăm, nu mai târziu”

Stiri externe
25-08-2025 | 17:45
JD Vance
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că speră ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie în termen de șase luni, „sperăm că nu mai mult”.

Cristian Matei

Potrivit publicației Ukrainska Pravda, Vance a făcut aceste afirmații într-un interviu acordat NBC News, susținând că este optimist în privința „diplomației energice” a președintelui american Donald Trump.

„Avem un președinte care se angajează într-o diplomație energică pentru a încerca să oprească uciderile. Așa și trebuie să fie, cred că poporul american ar trebui să fie mândru de asta, și indiferent care va fi rezultatul, indiferent dacă războiul se va termina în trei luni sau șase luni, sau, sperăm, nu mai târziu – dar poate ar trebui să fim mândri că avem un președinte care încearcă să oprească uciderile.”, a spus vicepreședintele SUA.

Vance a recunoscut, totuși, că negocierile au „momente bune și momente rele”.

„Uneori simțim că am făcut progrese importante cu rușii, iar alteori, așa cum a spus președintele, el a fost foarte frustrat de ruși. Vom continua să facem ceea ce trebuie pentru a încheia această chestiune; nu cred că se va întâmpla peste noapte.”, a spus oficialul SUA.

Vance a mai adăugat că stoparea uciderilor va depinde de capacitatea rușilor și ucrainienilor de a găsi un compromis.

Sursa: Ukrainska Pravda

