Moscova a făcut „concesii semnificative” în privinţa Ucrainei pentru Donald Trump, consideră JD Vance

24-08-2025 | 18:04
JD Vance și Donald Trump
Vicepreşedintele american J.D. Vance a declarat că Moscova a făcut „concesii semnificative” în privinţa Ucrainei faţă de preşedintele american Donald Trump.

Adrian Popovici

„Cred că ruşii i-au făcut concesii importante preşedintelui Trump, pentru prima dată în trei ani şi jumătate de conflict. De fapt, vor să fie flexibili în ceea ce priveşte unele dintre cerinţele lor principale”, a declarat vicepreşedintele american într-un interviu acordat postului NBC, difuzat duminică.

Emisarul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, se află duminică la Kiev, la fel şi prim-ministrul canadian Mark Carney, ambii alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenţei ucrainene, într-un moment în care eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului par a fi blocate.

Dimpotrivă, potrivit vicepreşedintelui SUA, Rusia „discută ce ar fi necesar pentru a pune capăt războiului”

„Desigur, nu au reuşit încă complet, iar războiul nu s-a terminat, dar suntem angajaţi într-un proces diplomatic de bună credinţă”, a declarat JD Vance.

soldati, razboi, artilerie, ucraina
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

JD Vance: SUA negociază pentru a aduce pacea în Ucraina

Vicepreşedintele american a afirmat chiar că Statele Unite, al căror preşedinte a realizat o apropiere spectaculoasă de omologul său rus, "încearcă să negocieze cât mai mult posibil cu ruşii şi cu ucrainenii pentru a găsi un teren comun şi a opri masacrele".

J.D. Vance i-a luat apărarea lui Trump, care „încearcă să se angajeze într-o diplomaţie foarte agresivă, foarte energică”.

"Războiul nu este în interesul nimănui. Nu este în interesul Europei, nici în interesul Statelor Unite şi nu credem că Rusia sau Ucraina au vreun interes să continue” să lupte, a concluzionat el.

În ciuda eforturilor de mediere lansate de preşedintele Statelor Unite - cu summitul de la Anchorage, din Alaska, cu Putin şi primirea ulterioară la Casa Albă a lui Zelenski şi a mai multor aliaţi ai săi europeni - poziţiile Moscovei şi Kievului par ireconciliabile, comentează AFP.

Cele două ţări aflate în război se acuză una pe alta că blochează organizarea unei eventuale întâlniri între preşedinţii lor.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, donald trump, vladimir putin, razboi ucraina, jd vance,

Dată publicare: 24-08-2025 18:04

