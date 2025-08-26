Fake news: ”Nu, vicepreședintele SUA JD Vance nu a spus că România este o colonie franceză”

26-08-2025 | 12:01
JD Vance
Getty

O postare pe rețelele sociale publicată de europarlamentara ”de extremă dreapta” Diana Șoșoacă sugerează că vicepreședintele SUA, JD Vance, ar fi îndemnat românii să „se elibereze de dominația franceză printr-o revoluție”, anunță Euronews.

Cristian Matei

Conform sursei citate, postarea a fost însoțită de o captură de ecran a unui articol de știri, aparent provenind de la o platformă de știri de renume, Europa Liberă – filiala românească a Radio Free Europe.

”Senatorul JD Vance: Nu ne putem implica în statul român. România era o țară democratică! Acum nu mai este! Numai poporul poate face dreptate, nimeni altcineva! Sunteți o colonie franceză!”, se arată în mesajul lui Șoșoacă.

Ea a scris un text în care afirmă că „americanii au dat undă verde” și că „numai o revoluție poate salva ceea ce a fost odată România”.

Cu toate acestea, nici Vance, nici vreun alt oficial public american nu au sugerat în vreo declarație că România este o „colonie franceză” sau că ”românii ar trebui să se elibereze printr-o revoluție”.

Fake news marca Șoșoacă

Există mai multe indicii că informațiile prezentate în mesajul lui Șoșoacă nu sunt ceea ce par a fi, mai notează Euronews. În primul rând, articolul din postare imită prost site-ul Europa Liberă. Fontul și stilul, de exemplu, sunt complet diferite.

În același timp, se referă la Vance ca senator și nu ca vicepreședinte al SUA, care este, de fapt, funcția sa.

O căutare online a unei astfel de declarații a lui Vance, atât în engleză, cât și în română, nu a dat niciun rezultat din surse de încredere. Singurul rezultat al căutării a fost un videoclip de pe YouTube în care Diana Șoșoacă povestește o întâmplare similară cu cea din postarea ei de pe Facebook.

Aici, ea se referă la un videoclip de pe TikTok pe care Vance l-ar fi distribuit și în care ar fi făcut aceste afirmații despre „colonie”. Cu toate acestea, niciun astfel de videoclip nu a putut fi găsit pe profilul său.

Cel mai important, directorul Europa Liberă a confirmat pentru Euroverify că povestea și citatele atribuite lui JD Vance sunt false. „Da, suntem familiarizați cu subiectul, ca să spunem puțin. Este cu siguranță o știre falsă”, a spus Elena Tănase.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii din partea Euroverify cu privire la știrile false pe care le-a distribuit, Șoșoacă a acuzat Euronews că este „subordonată unui sistem corupt, criminal și înșelător”.

Ea a adăugat: „Eu postez ce vreau pentru că, spre deosebire de voi, sunt o persoană liberă” și a concluzionat cu „nu vă băgați în treburile României”.

Sursa: Euronews

