"În prezent, redactăm procesele-verbale care vor fi trimise parchetului pentru minori şi, separat, instanţei competente" pentru adulţi, a explicat Silvia Cata, şefa poliţiei catalane autonome Mossos d'Esquadra, pentru platforma de ştiri 3CatInfo, potrivit Agerpres.

În videouri care circulă pe reţelele de socializare se văd grupuri de tineri, mulţi îmbrăcaţi complet în negru, alergând pe străzile Barcelonei şi atacând magazine după ce s-au adunat într-o piaţă mare din centrul oraşului pentru o demonstraţie neautorizată.

Silvia Cata a precizat că doar doi dintre cei arestaţi aveau antecedente penale, adăugând că 14 ofiţeri ai Mossos d'Esquadra şi un membru al Guardia Urbana au fost răniţi în timpul nopţii.

"Este vorba de violenţă gratuită", a denunţat ea, precizând că departamentul său încearcă acum să analizeze profilurile celor arestaţi, care, potrivit ei, erau "complet dezorganizaţi", dar îşi coordonaseră acţiunile "pe reţelele de socializare".

Aceste imagini vin la o săptămână după jafurile violente din Franţa, de pe 17 octombrie, în timpul unei zile de proteste marcate de incidente.