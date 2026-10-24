Comercianții din Paris și din alte orașe mari și-au baricadat deja vitrinele. Săptămâna trecută, peste 3.000 de magazine au fost vandalizate în timpul manifestațiilor deturnate de grupurile violente.

După ce protestele inițial pașnice au luat o turnură neașteptată weekendul trecut, autoritățile franceze anunță că s-au pregătit cu mare atenție de această dată.

Laurent Nunez, ministrul francez de Interne: 70.000 de ofițeri de poliție și jandarmi vor fi desfășurați în toată țara. Printre aceștia se vor număra forțe locale din diferite departamente, precum și unități mobile, inclusiv unități de poliție antirevoltă și escadrile mobile de jandarmi. Circulă pe rețelele sociale numeroase apeluri de a ieși în stradă. Dar dincolo de apelurile venite de la o serie de organizații sindicale, asociații studențești și diverse partide politice, există și numeroase apeluri din partea grupurilor de extremă stânga și de extremă stângă radicală. Am observat numeroase apeluri pe rețelele sociale de a comite acte de violență și vandalism și, încă o dată, numeroase instigări la jafuri.

Mii de magazine jefuite

La finalul săptămânii trecute, indivizi care au deturnat manifestațiile au vandalizat și jefuit peste 3.000 de magazine din întreaga țară. Pierderile sunt estimate la câteva milioane de euro. 2.700 de persoane au fost reținute în urma violențelor.

Așa că, în acest weekend, mai multe muzee și obiective turistice își închid porțile. Printre acestea, muzeul Luvru și muzeul Orsay.

Turist: Cred că este foarte trist. Am venit aici la festival și nu am putut intra pentru că a fost anulat pentru weekend, iar astăzi este extrem de aglomerat. O experiență dezamăgitoare pentru mine, pentru că îmi plăcea mult festivalul de artă.

Deși majoritatea comercianților și-au baricadat deja vitrinele din centrul Parisului, sunt și câțiva care se încumetă să rămână deschiși.

Ministerul român de Externe a emis o avertizare pentru conaționalii care călătoresc astăzi în Franța și le transmite să țină cont de protestele antiguvernamentale planificate în mai multe orașe.