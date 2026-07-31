PSD are nevoie de cei de la UDMR, care au recunoscut că raportul de putere din Parlament se poate schimba. Între timp, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au fost chemați zilele acestea la Palatul Cotroceni.

Sorin Grindeanu vede în acest moment două variante de guverne: unul în jurul PNL-USR și altul PSD - ambele minoritare și care ar primi voturi la limită.

Pentru a conduce un Executiv, social-democrații poartă negocieri și au semnat acorduri cu două grupuri parlamentare. Potrivit unor surse politice, ar fi vorba despre PACE - Întâi România și Uniți pentru România. Acestuia din urmă i s-a alăturat nu de mult Victor Ponta.

”Sorin Grindeanu: Am semnat acorduri, o să vi le transmitem.

Rep.: Când ni le transmiteți?

Sorin Grindeanu: Atunci când ne vom apropia și vom avea numărul necesar, minim 233 de voturi, evident că acea majoritate o voi prezenta, dacă voi fi în acea situație, transparent. La cum văd punctele de vedere ale tuturor partidelor din fosta coaliție și nu numai, pare că dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate”.

”Matematica în Parlamentul României s-a dovedit schimbătoare de pe o zi pe alta”

Pentru a instala un guvern minoritar PSD, social-democrații încearcă să convingă și independenți, foști parlamentari din grupuri suveraniste, liberali din aripa anti-Bolojan și aleși din AUR. Dar tot ar fi nevoie și de voturile UDMR.

Odon Szabo, deputat UDMR: ”Noi nu vom fi într-un guvern minoritar PSD, asta pot să vă spun. Matematica, din păcate, în Parlamentul României, s-a dovedit a fi schimbătoare de pe o zi pe alta. Sunt o serie de parlamentari independenți care pot fi la un moment dat la un număr destul de mare încât cu aceste voturi să treacă ori un guvern de dreapta, ori un guvern de stânga”.

Între timp, conducerea AUR respinge varianta că parlamentari din partid ar putea vota un guvern fără aprobarea celor de la vârf.