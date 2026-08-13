"Decizia de suspendare a aplicării acordului Schengen nu va fi revizuită înainte de 15 august şi, în orice caz, numai după ce riscurile de securitate pentru Italia vor fi complet excluse", a declarat ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi, în faţa unei comisii parlamentare convocate pentru a explica măsurile adoptate de guvernul de la Roma în urma crizei din Ceuta, exclavă spaniolă pe coasta marocană a Africii.

El a apărat decizia Italiei, argumentând că aceasta este deplin conformă cu dreptul european, în timp ce Spania a urmat o "logică de represalii" răspunzând cu suspendarea acordului de liberă circulaţie şi impunerea de controale călătorilor veniţi din Italia.

Acelaşi ministru a explicat în continuare că unul dintre motivele pe care guvernul italian condus de Giorgia Meloni le-a luat în considerare pentru această decizie a fost riscul potenţial de infiltrare teroristă în cadrul fluxurilor de migraţie necontrolate, precizând că "diverse surse evidenţiază modul în care unele zone din Maroc, inclusiv cele din apropierea Ceutei, au fost din punct de vedere istoric ţinte ale recrutării şi radicalizării jihadiste".

Câți migranți se mai află în Ceuta

Conform ultimelor date furnizate de guvernul de la Madrid, peste 80.000 de migranţi au pătruns ilegal pe 30 şi 31 iulie în exclava Ceuta, înotând către aceasta sau escaladând gardul de la frontieră, dintre care între timp majoritatea s-au reîntors în Maroc, dar aproximativ 5.000 se află încă în exclava spaniolă. O mare parte dintre aceştia sunt minori, a căror repatriere este cerută de Maroc, dar întârziată de guvernul premierului spaniol Pedro Sanchez, care invocă prevederi legale ale Spaniei ce protejează minorii migranţi ilegali în faţa expulzării.

Criza migraţiei din Ceuta a tensionat relaţiile bilaterale dintre Spania şi Italia. Pe 31 iulie, Italia a anunţat că suspendă pentru legăturile aeriene şi navale cu Spania acordul european de liberă circulaţie Schengen. Italia nu are frontieră terestră cu Spania, dar măsura introducerii temporare a controalelor la graniţă pentru călătorii veniţi pe cale aeriană şi navală din Spania îi obligă acum pe aceştia să prezinte un act de identitate.

După ce a cerut fără succes Italiei să ridice aceste restricţii, guvernul spaniol a răspuns cu măsuri similare până pe 7 septembrie în cazul călătorilor veniţi din Italia.