Procurorul a înăsprit măsura preventivă și i-a îndeplinit cererea.

Mai întâi, bărbatul s-a certat cu partenera sa, alături de care era „obligat” să locuiască, deoarece fusese plasat în arest la domiciliu cu câteva luni în urmă. Apoi, după ceartă, s-a prezentat în toiul nopții în fața închisorii Marassi din Genova și a cerut să fie arestat. Doar în celulă, spunea el, ar putea „găsi puțină liniște”, potrivit FanPage.

Procurorul Federico Panichi nu a avut de ales decât să-i accepte cererea, având în vedere că, din punct de vedere juridic, bărbatul evadase. Protagonistul acestei povești neobișnuite este, potrivit informațiilor disponibile, un cetățean marocan în vârstă de 38 de ani.

S-a prezentat în cursul nopții în fața penitenciarului

Potrivit celor reconstituite, el s-a prezentat în cursul nopții în fața penitenciarului și a început să bată cu pumnii în poarta mare de fier pentru ca aceasta să fie deschisă.

Agenții au deschis poarta și au discutat cu bărbatul de 38 de ani. El le-a explicat că se afla în arest la domiciliu din luna mai, într-un apartament din cartierul Cep al capitalei Liguriei, pe care îl împărțea cu partenera sa.

Marți seară, 11 august, între cei doi a izbucnit o ceartă, iar el a decis să fugă pentru a căuta puțină pace și liniște în celulă. După efectuarea verificărilor necesare, agenții l-au dus la închisoare, iar procurorul a decis să înăsprească măsura preventivă.

Incidentul amintește de un alt caz petrecut la Roma în urmă cu câțiva ani. Pe 15 iulie 2023, un bărbat aflat în arest la domiciliu a contactat poliția și le-a spus agenților: „Nu o mai suport pe mama, vreau să plec de acasă, duceți-mă la închisoare”.

Și în anul precedent, pe 3 iunie 2022, un bărbat în vârstă de 35 de ani, sătul de certurile constante cu soția, a fugit din arestul la domiciliu și s-a prezentat cu valiza la secția de poliție Lorenteggio din Milano, cerând să fie arestat.

Pe 20 aprilie, un bărbat în vârstă de 43 de ani le-a descris carabinierilor din Palermo un climat familial marcat de certuri constante și o conviețuire insuportabilă, care îl făcuseră să ia în considerare închisoarea. Polițiștii l-au arestat, însă judecătorul a dispus din nou arestul la domiciliu.