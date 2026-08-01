„Aproape toţi” dintre miile de migranţi care au intrat în ultimele zile în enclava spaniolă Ceuta s-au întors în Maroc, potrivit guvernului spaniol, care face obiectul unor critici din partea altor ţări ale Uniunii Europene, unde tema imigraţiei rămâne un subiect sensibil, scrie News.ro.

La faţa locului, într-o ceaţă densă, tinerii continuau sâmbătă dimineaţă să treacă graniţa în sens invers, sub privirile militarilor şi ale Gărzii Civile spaniole, a constatat o jurnalistă a AFP.

Cei care zăboveau prea mult pe cornişă erau imediat împinşi spre ieşire de către soldaţi, în timp ce jurnaliştii AFP au văzut, în sens invers, doi bărbaţi ieşind din apă pe plaja adiacentă frontierei, prăbuşindu-se pe nisip, vizibil epuizaţi la sosire.

„Un prieten m-a sunat şi mi-a spus că graniţa era deschisă”, a povestit pentru AFP Soufiane, un marocan de 42 de ani, care a ajuns şi el la Ceuta înotând „trei, cinci minute”, în speranţa de a ajunge la Madrid, la sute de kilometri mai la nord, pentru a-şi vedea mama, „bolnavă de leucemie”.

Potrivit lui, afluxul masiv de migranţi din ultimele zile arată „că toată lumea vrea să «urce» (în Spania) şi îşi doreşte un viitor mai bun, pe care nu îl au în Maroc”.

Vineri seara, guvernul spaniol a asigurat că „aproape toţi” migranţii sosiţi în ultimele zile fuseseră deja repatriaţi în Maroc, adică 48.000, conform cifrei comunicate de executiv.

Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, urmează să facă o declaraţie din Ceuta la ora 11:00 ora locală (9:00 GMT) pentru a prezenta o evaluare a situaţiei, la o zi după o vizită agitată a prim-ministrului Pedro Sánchez, acuzat de unii locuitori locali că nu a „protejat” Ceuta.

Cel puţin 34 de morţi pe mare

Aceşti 60.000 de migranţi, conform unei estimări a preşedintelui guvernului local, Juan Jesus Vivas (50.000, potrivit Ministerului spaniol de Interne), în marea lor majoritate marocani, şi în principal tineri şi adolescenţi, au sosit de la începutul săptămânii, trecând graniţa terestră sau pe mare.

Treizeci şi patru au murit, dintre care mulţi prin înec, potrivit administraţiei locale din Ceuta, acest mic teritoriu cu 84.000 de locuitori situat la extremitatea nordică a Marocului, la graniţa cu Strâmtoarea Gibraltar, şi care constituie una dintre cele două frontiere terestre dintre Africa şi Europa (alături de cealaltă enclavă spaniolă, Melilla).

Pentru a împiedica de acum înainte migranţii să traverseze înot între Maroc şi Ceuta, se instalează în prezent în Marea Mediterană o barieră pneumatică de 500 de metri lungime, a anunţat sâmbătă dimineaţă Ministerul de Interne al Spaniei.

Sute de migranţi, dintre care mulţi din Africa Subsahariană, aşteptau în faţa centrului de primire pentru migranţi, care rămâne închis, poliţia blocând accesul la acesta, scrie AFP.

Imaginile acestei crize migratorii, fără precedent ca amploare la Ceuta, au provocat reacţii puternice în cadrul Uniunii Europene, în special din partea dreptei şi a extremei drepte, mai ales în ceea ce priveşte controalele la frontierele spaţiului Schengen.

Încă de joi, Italia a anunţat că doreşte suspendarea Spaniei din spaţiul Schengen, o măsură pentru care Roma a obţinut sprijinul Finlandei şi al Danemarcei.

În consecinţă, Madridul s-a revoltat împotriva acestei propuneri „demagogice” şi cu o aplicabilitate incertă, juriştii consultaţi de AFP asigurând că este imposibil să fie aplicată în cadrul juridic actual.

Începând de sâmbătă, Italia a reinstituit controalele la frontierele aeriene şi maritime cu Spania, iar Franţa a crescut de cinci ori, până la 334, numărul poliţiştilor şi jandarmilor trimişi ca întăriri la frontiera franco-spaniolă, în plină perioadă de vacanţă de vară.