Jennifer Lopez a oferit un moment de modă relaxat în timpul escapadei sale italiene alături de gemenii săi, Max și Emme. Cântăreața a distribuit fotografii din călătoria cu familia, înainte ca adolescenții să plece la facultate, relatează creators.yahoo.com.

Printre amintirile din timpul vizitelor turistice, rochia-cămașă cu dungi de la J.Crew s-a remarcat ca o alegere practică pentru sfârșitul verii și începutul toamnei.

O ținută elegantă pentru vizitarea obiectivelor turistice

Lopez a purtat rochia-cămașă Cerise de la J.Crew în timp ce vizita „Cina cea de Taină”, în timpul călătoriei cu familia. Modelul din bumbac avea dungi fine roșii și albe, guler ascuțit și mâneci scurte. Talia cambrată se continua cu o fustă, oferind rochiei o croială îngrijită, dar relaxată.

A lăsat câțiva dintre nasturii de sus descheiați, ceea ce a făcut ca modelul structurat să pară mai lejer. O curea asortată, cu dungi, i-a evidențiat talia fără să întrerupă designul simplu.

Accesoriile au adăugat o notă personală

Lopez și-a completat ținuta cu o eșarfă roșie imprimată, legată în jurul părului. Accesoriul a preluat nuanța caldă a rochiei și a adăugat un detaliu jucăuș, perfect pentru vacanță. Și-a lăsat părul lung desfăcut și a optat pentru un machiaj discret, în tonuri neutre, cu buzele bine conturate.

Cerceii mici, colierele delicate și sandalele maro cu platformă au completat lookul. A purtat și o geantă mare, împletită, potrivită pentru atmosfera relaxată a unei călătorii.