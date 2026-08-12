O mașină care se îndrepta spre nord, o urmărire și un nou-născut la bord. Momente tensionate au avut loc luni, 10 august, pe tronsonul florentin al autostrăzii A1, unde o bunică în vârstă de puțin peste 30 de ani a fost oprită de poliție, relatează La Nazione.

Înainte de această urmărire avusese loc, așa cum a relatat La Nazione, o fugă începută în seara precedentă în provincia Caserta, cu o destinație precisă: România.

Cum s-a petrecut incidentul

În spatele fugii spre graniță cu fetița, născută cu doar câteva zile înainte, s-a aflat decizia instanței de a retrage dreptul de a o avea în grijă mamei foarte tinere, internată într-un spital din provincia Caserta.

Fetița a fost luată în timp ce se afla în spital împreună cu mama sa. La bordul mașinii oprite pe autostradă se afla bunica maternă, de naționalitate română, care se afla deja în arest la domiciliu. Femeia a fost arestată în flagrant pentru evadare din arestul la domiciliu și este cercetată, de asemenea, pentru sustragerea unei persoane incapabile.

Imediat după dispariția fetiței, produsă în seara zilei de duminică, 9 august, poliția judiciară din Caserta și comisariatul din Marcianise au declanșat o anchetă rapidă și au reușit să identifice mașina care se îndrepta spre graniță.

Coordonarea cu poliția judiciară și poliția rutieră din Florența a permis interceptarea vehiculului în după-amiaza zilei de 10 august. Mașina a fost oprită pe A1, în zona Florenței, înainte ca bunica și nepoata să poată părăsi țara.

După încheierea urmăririi și arestarea bunicii, nou-născuta, încredințată serviciilor sociale, a fost transferată la spitalul pediatric Meyer din Florența.