Măsura vine după ce autoritățile de la Roma au refuzat să renunțe la propriile controale la frontiere pentru persoanele care vin din Spania.

Ministrul spaniol de Externe susține că nu mai sunt motive pentru menținerea acestor controale în peninsulă, întrucât cei mai mulți dintre migranții care au intrat ilegal în enclava spaniolă Ceuta au fost deja trimiși acasă.

Roma are însă o altă poziție. Guvernul condus de Giorgia Meloni a transmis că „nu acceptă ultimatumuri” și își va menține controalele la frontiere până pe 15 august, cel puțin.

Săptămâna trecută, mii de migranți au forțat trecerea din Maroc pe teritoriul spaniol Ceuta. Cel puțin 75 de oameni au murit, potrivit autorităților iberice. Iar printre cei rămași în Ceuta se află numeroși minori neînsoțiți.