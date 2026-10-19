Poliţia nu a dezvăluit identitatea suspecţilor, conform Reuters, potrivit Agerpres.

Un grup de colonişti israelieni mascaţi a atacat sâmbătă un convoi de diplomaţi europeni care vizitau Cisiordania ocupată, lovind brutal un primar francez, pe fondul escaladării violenţelor împotriva recoltării de măsline de către palestinieni.

Atacul a avut loc la o zi după ce Heidi Levine, o fotografă americană de la Washington Post care relata despre recoltarea măslinelor, a fost grav rănită de colonişti.

Săptămâna trecută, un fotograf al AFP a fost, de asemenea, bătut.

Ministrul de externe israelian Gideon Saar a „condamnat ferm aceste acte grave de violenţă”, atribuindu-le unor „revoltaţi israelieni”, criticând totodată consulatele europene implicate pentru că nu au reuşit să coordoneze vizita cu armata israeliană.

Cu toate acestea, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a denunţat ulterior o campanie de „denigrare” împotriva Israelului şi a coloniştilor săi.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a cerut ca autorităţile israeliene să-i urmărească penal şi să-i trimită la închisoare pe coloniştii implicaţi, denunţând „un act de teroare josnic comis de laşi mascaţi”.