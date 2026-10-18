„Intervenţie în derulare la Vf. Omu, pentru acordarea primului ajutor medical şi transportul unei turiste din Israel, ce a suferit un traumatism la genunchi. Echipa de prim-raspuns a plecat de la Baza Baba Mare, iar echipa de suport este pregătită de intervenţie, la solicitarea colegilor care vor ajunge primii la caz”, a anunţat duminică Salvamont Prahova.

În urmă cu două zile, salvamontiştii avertizau că, în acest weekend, condiţiile meteorologice din zona montană înaltă pot deveni deosebit de dificile.

„Ninsoarea, vântul puternic şi ceaţa reduc vizibilitatea şi îngreunează deplasarea, transformând traseele montane în adevărate provocări”, spuneau ei.

Recomandări pentru turiști

- informaţi-vă înainte de plecare asupra stării vremii şi a condiţiilor de pe traseu.

- evitaţi traseele de creastă şi zonele expuse atunci când vremea este nefavorabilă.

- nu plecaţi la drum fără echipament adecvat condiţiilor de iarnă: îmbrăcăminte termoizolantă, bocanci de munte, mănuşi şi căciulă.

- nu subestimaţi ceaţa, vântul şi scăderea bruscă a temperaturii. Orientarea poate deveni dificilă chiar şi pentru turiştii experimentaţi.

- adaptaţi traseul la experienţa şi pregătirea fizică a grupului şi renunţaţi la drumeţie dacă situaţia o impune.

„Muntele nu pleacă nicăieri! Nu transformaţi o excursie de relaxare într-o situaţie de urgenţă. Prudenţa şi deciziile responsabile pot face diferenţa dintre o experienţă frumoasă şi un accident montan. În caz de urgenţă, apelaţi 112”, mai afirmau salvatorii montani.

În ultimele 24 de ore, salvamontiştii din Prahova au intervenit în trei situaţii de urgenţă.