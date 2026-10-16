Serviciile agenției de publicitate au oferit companiei israeliene Candiru, o firmă de spyware inclusă pe lista neagră a guvernului SUA, precum și altor firme israeliene de supraveghere, acces la platformele publicitare gestionate de Google, Comcast, Yandex (Rusia) și altele, potrivit unor rapoarte separate ale grupului canadian de monitorizare cibernetică Citizen Lab și ale firmei de securitate publicitară din New York, Confiant, relatează Reuters, potrivit USNews.

Sectorul publicității online, care a fost mult timp obiectul unor îngrijorări legate de confidențialitate, poate servi, de asemenea, drept canal pentru campanii de spionaj de amploare, arată informațiile.

„Modul în care funcționează astăzi publicitatea online reprezintă o amenințare la adresa securității atât pentru state, cât și pentru sectorul privat și toată lumea, fără excepție.”, a declarat pentru Reuters Wolfie Christl, cercetător principal la Citizen Lab.

Reclamele online ale Discover-Tech sunt adesea pentru produse obișnuite, precum telefoane sau căști.

Reclamele au ajuns pe peste 120.000 de site-uri web și 75.000 de aplicații prin intermediul diverselor sale parteneriate, a afirmat Citizen Lab.

Utilizatorii care au folosit site-uri sau aplicații care conțineau aceste reclame puteau fi identificați și urmăriți de Discover-Tech, care, uneori, încerca să extragă și numerele de telefon ale unor utilizatori de smartphone-uri, au afirmat cercetătorii.

Era suficient ca reclamele să se încarce pe un site web pentru ca spionajul să aibă loc.

Unele reclame erau folosite pentru a instala spyware-ul Candiru pe dispozitivele utilizatorilor, au afirmat ambele grupuri de cercetare, deși Confiant a precizat că reclamele pe care le-a asociat cu Candiru reprezentau o fracțiune infimă din volumul total al Discover-Tech.

Reclamele erau afișate în cadrul a sute de rețele sensibile

Jerome Dangu, cofondator al Confiant, a declarat că Discover-Tech difuza cel puțin 10 milioane de reclame pe zi în întreaga lume și că acordurile de partajare a datelor, denumite „cookie matching”, îi permiteau să urmărească utilizatorii chiar și dincolo de aria de acoperire a reclamelor sale.

„Este foarte probabil ca sute de milioane de oameni să fi fost afectați de Discover-Tech”, a spus Dangu.

Compania Discover-Tech, fondată în 2020, nu a răspuns la mesajele lăsate prin formularul său de contact, nici la mesajele trimise pe LinkedIn, nici la e-mailurile trimise directorului său executiv, Dekel Boni.

Încercările agenției Reuters de a lua legătura cu proprietarii Candiru au eșuat, de asemenea.

Departamentul de Comerț al SUA a inclus Candiru pe lista neagră în 2021, sub acuzația că ar fi furnizat programe spion utilizate în scopuri negative împotriva unor funcționari guvernamentali, jurnaliști, activiști și academicieni.

Citizen Lab a declarat că o formă puternică de software spion Candiru, distribuită prin intermediul reclamelor Discover-Tech, a fost utilizată pentru a compromite 45 de dispozitive Windows la postul de televiziune qatarez Al Jazeera între 2024 și 2025, fapt pe care a afirmat că l-a putut confirma deoarece grupul media i-a pus la dispoziție jurnalele de rețea.

Într-un comunicat, Al Jazeera a afirmat că „condamnă atacurile cu spyware care vizează o serie de membri ai personalului său” și că ia măsuri pentru a-și proteja angajații și sistemele. „Cei responsabili trebuie trași la răspundere”.

Jerome Dangu, de la Confiant, a declarat că reclamele rău intenționate au fost afișate utilizatorilor în „sute de rețele din categorii sensibile”, printre care Pentagonul, Agenția Internațională pentru Energie Atomică și Curtea Penală Internațională.

El a mai spus că anumite regiuni, precum teritoriile palestiniene, erau vizate în mod deosebit de reclamele firmei israeliene.

„Dacă accesezi aproape orice site din Palestina vei găsi o reclamă Discover-Tech. Acest lucru le oferă o vizibilitate completă asupra activităților digitale ale unei întregi țări”, a spus el.

Citizen Lab a mai declarat că deține dovezi similare care arată că reclamele rău intenționate au fost afișate persoanelor din cadrul Organizației Națiunilor Unite, NATO, Comisiei Europene și a peste o duzină de guverne naționale.

Printre alte rețele în care au apărut reclamele s-au numărat firme din domeniul cipurilor, precum Nvidia, Sandisk, Broadcom și Micron, precum și mai multe organizații media din Mexic, Israel și Europa care nu au fost identificate.

Ce măsuri s-au luat împotriva Discover-Tech

Discover-Tech este în prezent exclusă din anumite segmente ale pieței publicității online.

Google a declarat într-un comunicat că a colaborat cu Citizen Lab și cu ancheta Confiant și că a eliminat Discover-Tech de pe platformele sale publicitare „pentru încălcarea sistematică a politicilor noastre”.

Asociația la nivel european pentru ecosistemul de marketing și publicitate digitală (IAB Europe), a declarat într-un e-mail că Discover-Tech a fost suspendată săptămâna trecută de pe lista furnizorilor aprobați la nivel global, după ce un audit a identificat încălcări ale politicilor.

Beeswax, filiala Comcast specializată în tehnologie publicitară, a eliminat Discover-Tech de pe platforma sa „în urma unor activități recente”, a declarat Comcast într-un comunicat.

Yandex nu a răspuns la mesajele trimise de Reuters pentru a solicita un comentariu.

Supravegherea bazată pe publicitate este considerată din ce în ce mai mult o amenințare la adresa securității naționale.

La începutul acestui an, Pentagonul a declarat că a primit rapoarte conform cărora forțele americane desfășurate în zone de război au fost ținta unor atacuri folosind date de localizare colectate de firme de tehnologie publicitară și de brokeri de date.

De atunci, unele ramuri ale armatei au dezactivat urmărirea publicitară pe anumite dispozitive.