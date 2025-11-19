Israel a reluat raidurile în Fâșia Gaza și acuză Hamas de încălcarea armistițiului. 11 palestinieni ar fi fost uciși

19-11-2025 | 20:23
israel atac gaza
Apărarea Civilă din Fâșia Gaza anunță 11 morți în bombardamentele israeliene, ca ripostă la încălcarea armistițiului de către Hamas, potrivit AFP.

Atacuri israeliene s-au soldat cu cel puţin şase morţi în oraşul Gaza şi cinci morţi - inclusiv doi copii - în regiunea Khan Yunis (sud), anunţă Apărarea Civilă din Fâşia Gaza, o organizaţie de prim-ajutor care operează sub autoritatea mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Armata israeliană acuză ”mai mulţi terorişti (de faptul) că au deschis focul (miercuri) către zona în care militari (israelieni) operează la Khan Yunis”.

Aceste tiruri nu s-au soldat cu niciun rănit, anunţă într-un comunicat armata. Ele constituie ”o încălcare a acordului armistiţiului”, acuză ea.

”Ca răspuns, (armata israeliană) a început să atace ţinte teroriste ale Hamas în întreaga Fâşie Gaza”, anunţă în acest comunicat armata israeliană.

Armistițiul, semnat de Israel acum o lună

După încetarea focului de luna trecută, Hamas şi-a restabilit rapid controlul în zonele din care armata israeliană s-a retras, ucigând zeci de palestinieni acuzaţi de colaborare cu Israelul, furt sau alte infracţiuni. Puterile internaţionale au cerut dezarmarea organizaţiei şi retragerea ei de la guvernare, dar nu există încă un acord privind cine o va înlocui.

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție care sprijină Planul de Pace în Fâșia Gaza al lui Donald Trump, inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale, după presiuni care avertizau asupra riscului reluării conflictului de către Israel. 

Planul SUA pentru Gaza, anunţat de preşedintele Donald Trump, a dus la încetarea focului din 10 octombrie şi la eliberarea ultimilor ostatici. Acesta prevede crearea unei autorităţi de tranziţie, desfăşurarea unei forţe multinaţionale de securitate, dezarmarea Hamas şi începerea reconstrucţiei. Însă surse citate de Reuters arată că implementarea planului stagnează, iar Gaza pare tot mai aproape de o partiţionare de facto, cu forţe israeliene prezente încă în mai mult de jumătate din teritoriu.

La trei zile după intrarea în vigoare a armistiţiului, Hamasul a eliberat 20 de ostatici în viaţă, în schimbul eliberării a aproape 2.000 de deţinuţi palestinieni, potrivit News.ro.

Hamas avea înainte de război circa 50.000 de angajaţi publici, inclusiv poliţişti. Mii au fost ucişi, iar cei rămaşi îşi declară disponibilitatea de a continua să lucreze sub o nouă administraţie. Gruparea a continuat să plătească salarii, reduse la nivelul standardizat de 1.500 de shekeli (470 de dolari) pe lună, folosind, potrivit unor surse diplomatice, rezerve de numerar.

Hamas a înlocuit patru guvernatori regionali ucişi şi 11 membri ai biroului său politic din Gaza, potrivit unor surse apropiate grupării. 

Sursa: News.ro

Etichete: israel, atac, armistitiu, hamas, Fâșia Gaza,

