Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini

Ultimii 20 de ostatici ținuți de Hamas în Gaza au revenit în Israel, după doi ani de captivitate. Însă doar rămășițele pământești a patru dintre cei 28 de ostatici care n-au supraviețuit au fost predate.

În parlamentul israelian, președintele american Donald Trump a vorbit despre „zorii istorici ai unui Orient Mijlociu fără războaie", deși negocierile nu s-au terminat. Apoi a plecat spre Egipt, unde va prezida, alături de șeful de stat al țării gazdă, un summit pentru pace.

După 738 de zile de captivitate, Hamas i-a eliberat pe ultimii 20 de ostatici israelieni în viață, urmând să predea rămășițele pământești ale celor 28 de ostatici, care au murit.

Supraviețuitorii au fost preluați de Crucea Roșie, care i-a predat pe captivi armatei, la o bază militară israeliană, pentru o evaluare medicală. Apoi au fost transportați la spitale, unde primesc sprijin medical și unde s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile.

„Viața mea, viața mea, tu ești viața mea, campion, erou...”.

Cei eliberați sunt toți bărbați, majoritatea tineri, cel mai în vârstă din grup are 48 de ani.

Printre cei eliberați este și ostaticul Evyatar David, care acum câteva luni a fost filmat de Hamas numai piele și os, săpându-și propria groapă.

Pe de altă parte, niciunul dintre bătrânii răpiți pe 7 octombrie, acum doi ani, nu a supraviețuit. Ostaticii femei și copii fie au fost eliberați în schimburi anterioare, fie au murit în captivitate.

În schimbul ostaticilor, Israelul a eliberat 250 de deținuți palestinieni din închisorile sale și 1.700 de deținuți arestați în Gaza.

În Israel, Trump s-a întâlnit cu familiile ostaticilor și a fost primit cu aplauze, minute în șir, în Knesset - parlamentul israelian.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Aceasta nu este doar sfârșitul unui război, ci sfârșitul unei epoci a terorii și a morții și începutul unei epoci a credinței, speranței și a lui Dumnezeu. Vreau să-mi exprim gratitudinea pentru un om de excepțional curaj și patriotism... Unicul, prim ministrul Benjamin Netanyahu! Bibi, te rog să te ridici... Și n-a fost ușor cu el, vreau să vă spun... N-a fost ușor să negociezi cu el... Dar tocmai asta îl face grozav”.

Numai că Israelul și Hamas au încheiat doar un acord de armistițiu, care a permis eliberarea ostaticilor. Iar aspecte-cheie ale planului de pace în 20 de puncte al președintelui Trump nici n-au fost discutate. Inclusiv - dezarmarea Hamas și eliminarea acestei grupări teroriste de la guvernarea viitoare a enclavei palestiniene.

