Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini

Stiri externe
13-10-2025 | 19:16
×
Codul embed a fost copiat

Ultimii 20 de ostatici ținuți de Hamas în Gaza au revenit în Israel, după doi ani de captivitate. Însă doar rămășițele pământești a patru dintre cei 28 de ostatici care n-au supraviețuit au fost predate.

autor
Stirileprotv

În parlamentul israelian, președintele american Donald Trump a vorbit despre „zorii istorici ai unui Orient Mijlociu fără războaie", deși negocierile nu s-au terminat. Apoi a plecat spre Egipt, unde va prezida, alături de șeful de stat al țării gazdă, un summit pentru pace.

După 738 de zile de captivitate, Hamas i-a eliberat pe ultimii 20 de ostatici israelieni în viață, urmând să predea rămășițele pământești ale celor 28 de ostatici, care au murit.

Supraviețuitorii au fost preluați de Crucea Roșie, care i-a predat pe captivi armatei, la o bază militară israeliană, pentru o evaluare medicală. Apoi au fost transportați la spitale, unde primesc sprijin medical și unde s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile.

„Viața mea, viața mea, tu ești viața mea, campion, erou...”.

Citește și
Donald Trump, Israel
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. Donald Trump, discurs în Parlament: ”Israelul a câștigat tot ce putea”

Cei eliberați sunt toți bărbați, majoritatea tineri, cel mai în vârstă din grup are 48 de ani.

Printre cei eliberați este și ostaticul Evyatar David, care acum câteva luni a fost filmat de Hamas numai piele și os, săpându-și propria groapă.

Pe de altă parte, niciunul dintre bătrânii răpiți pe 7 octombrie, acum doi ani, nu a supraviețuit. Ostaticii femei și copii fie au fost eliberați în schimburi anterioare, fie au murit în captivitate.

În schimbul ostaticilor, Israelul a eliberat 250 de deținuți palestinieni din închisorile sale și 1.700 de deținuți arestați în Gaza.

În Israel, Trump s-a întâlnit cu familiile ostaticilor și a fost primit cu aplauze, minute în șir, în Knesset - parlamentul israelian.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Aceasta nu este doar sfârșitul unui război, ci sfârșitul unei epoci a terorii și a morții și începutul unei epoci a credinței, speranței și a lui Dumnezeu. Vreau să-mi exprim gratitudinea pentru un om de excepțional curaj și patriotism... Unicul, prim ministrul Benjamin Netanyahu! Bibi, te rog să te ridici... Și n-a fost ușor cu el, vreau să vă spun... N-a fost ușor să negociezi cu el... Dar tocmai asta îl face grozav”.

Numai că Israelul și Hamas au încheiat doar un acord de armistițiu, care a permis eliberarea ostaticilor. Iar aspecte-cheie ale planului de pace în 20 de puncte al președintelui Trump nici n-au fost discutate. Inclusiv - dezarmarea Hamas și eliminarea acestei grupări teroriste de la guvernarea viitoare a enclavei palestiniene.

Sursa: Pro TV

Etichete: israel, ostatici,

Dată publicare: 13-10-2025 19:15

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Netanyahu promite respectarea acordului cu Hamas și îl laudă pe Trump: „Voi respecta această pace
Stiri externe
Netanyahu promite respectarea acordului cu Hamas și îl laudă pe Trump: „Voi respecta această pace"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a declarat luni în parlamentul israelian angajamentul față de acordul cu gruparea palestiniană Hamas pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza.

Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. Donald Trump, discurs în Parlament: ”Israelul a câștigat tot ce putea”
Stiri externe
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. Donald Trump, discurs în Parlament: ”Israelul a câștigat tot ce putea”

Toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați de Hamas, a anunțat luni gruparea armată palestiniană. Cadavrele ostaticilor decedați vor fi predate ulterior, a adăugat Hamas.  

Primul pas spre pace. Hamas a predat șapte ostatici israelieni Crucii Roșii, înaintea summitului din Egipt
Stiri externe
Primul pas spre pace. Hamas a predat șapte ostatici israelieni Crucii Roșii, înaintea summitului din Egipt

Hamas a predat luni șapte ostatici israelieni Crucii Roșii în Gaza, în prima fază a acordului de încetare a focului cu Israelul, înaintea summitului de pace din Egipt la care va participa președintele american Donald Trump, relatează AFP și Reuters.

Recomandări
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția
Interviurile Stirileprotv.ro
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală
Stiri Justitie
Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat, luni, definitiv, pe fostul ministru al Tineretului și al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție.

PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere
Stiri Politice
PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere

Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Octombrie 2025

47:24

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28