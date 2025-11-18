Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție care sprijină Planul de Pace în Fâșia Gaza al lui Donald Trump, inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale, după presiuni care avertizau asupra riscului reluării conflictului de către Israel.

Treisprezece membri ai Consiliului de Securitateal ONU au votat în favoarea acestui text.

Ambasadorul american la ONU Mike Waltz a catalogat acest text drept ”istoric şi constructiv”.

Rusia şi China s-au abţinut.

Această rezoluţie americană - modificată în mai multe rânduri în cursul unor negocieri sensibile - ”susţine” planul preşedintelui american, care a permis intrarea în vigoare, la 10 octombrie, a unui armistiţiu fragil între Israel şi Hamas în Războiul din Fâşia Gaza, un teritoriu palestinian devastat de doi ani de conflict armat, provocat de un atac sângeros al mişcării islamiste palestiniene în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.

”Astăzi putem stinge flăcările şi aprinde lumânarea păcii. Această lumânare este Planul în 20 de puncte al preşedintelui Trump”, a declarat Michael Waltz înaintea adoptării rezoluţiei americane.

La trei zile după intrarea în vigoare a armistiţiului, Hamasul a eliberat 20 de ostatici în viaţă, în schimbul eliberării a aproape 2.000 de deţinuţi palestinieni, potrivit News.ro.

Mişcarea a început tot atunci atunci să predea rămăşiţe ale unor ostatici.

Rămăşiţele a doi israelieni şi unui muncitor thailandez nu au fost încă predate, .

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













