Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot

Stiri externe
18-11-2025 | 11:08
consiliul de securitate onu
Getty

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție care sprijină Planul de Pace în Fâșia Gaza al lui Donald Trump, inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale, după presiuni care avertizau asupra riscului reluării conflictului de către Israel.

autor
Stirileprotv

Treisprezece membri ai Consiliului de Securitateal ONU au votat în favoarea acestui text.

Ambasadorul american la ONU Mike Waltz a catalogat acest text drept ”istoric şi constructiv”.

Rusia şi China s-au abţinut.

Această rezoluţie americană - modificată în mai multe rânduri în cursul unor negocieri sensibile - ”susţine” planul preşedintelui american, care a permis intrarea în vigoare, la 10 octombrie, a unui armistiţiu fragil între Israel şi Hamas în Războiul din Fâşia Gaza, un teritoriu palestinian devastat de doi ani de conflict armat, provocat de un atac sângeros al mişcării islamiste palestiniene în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.

Citește și
israel
Israel a primit rămășițele unui presupus ostatic din Gaza. Ar fi vorba de un locotenent decedat în 2014

”Astăzi putem stinge flăcările şi aprinde lumânarea păcii. Această lumânare este Planul în 20 de puncte al preşedintelui Trump”, a declarat Michael Waltz înaintea adoptării rezoluţiei americane.

La trei zile după intrarea în vigoare a armistiţiului, Hamasul a eliberat 20 de ostatici în viaţă, în schimbul eliberării a aproape 2.000 de deţinuţi palestinieni, potrivit News.ro.

Mişcarea a început tot atunci atunci să predea rămăşiţe ale unor ostatici.

Rămăşiţele a doi israelieni şi unui muncitor thailandez nu au fost încă predate, .

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, ONU, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 18-11-2025 11:08

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Hamas își consolidează discret puterea în Gaza, în timp ce negocierile post-război stagnează
Stiri externe
Hamas își consolidează discret puterea în Gaza, în timp ce negocierile post-război stagnează

Hamas își consolidează controlul în Gaza, în timp ce planurile SUA pentru viitorul teritoriului avansează lent, crescând îndoielile rivalilor privind cedarea puterii.

Israel a primit rămășițele unui presupus ostatic din Gaza. Ar fi vorba de un locotenent decedat în 2014
Stiri externe
Israel a primit rămășițele unui presupus ostatic din Gaza. Ar fi vorba de un locotenent decedat în 2014

Israelul a primit duminică rămăşiţele pământeşti ale încă unui presupus ostatic din Gaza, al 24-lea din cei 28 de morţi pe care trebuie să îi returneze gruparea islamistă palestiniană Hamas conform planului de pace, transmit AFP şi Reuters.

O forță internațională va fi trimisă „foarte curând” în Gaza. Statele care vor desfășura trupe în enclava palestiniană
Stiri externe
O forță internațională va fi trimisă „foarte curând” în Gaza. Statele care vor desfășura trupe în enclava palestiniană

Președintele american Donald Trump a anunţat joi că o forţă internaţională va fi desfăşurată „foarte curând” în Gaza, după prezentarea la ONU a proiectului american de rezoluţie pentru pace.

Recomandări
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”
Stiri Economice
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Softul Fiscului l-a prins în off-side pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF, pentru restanțe la bugetul de stat.

Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele
Stiri Sanatate
Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele

Un sistem modern de climatizare și ventilare zace nefolosit de anul trecut, la Spitalul de Pediatrie din Ploiești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28