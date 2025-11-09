Israel a primit rămășițele unui presupus ostatic din Gaza. Ar fi vorba de un locotenent decedat în 2014

Israelul a primit duminică rămăşiţele pământeşti ale încă unui presupus ostatic din Gaza, al 24-lea din cei 28 de morţi pe care trebuie să îi returneze gruparea islamistă palestiniană Hamas conform planului de pace, transmit AFP şi Reuters.

Cancelaria premierului israelian Benjamin Netanyahu a comunicat că trupul neînsufleţit a fost predat armatei în Gaza, de Crucea Roşie.

Brigăzile Ezzedin al-Qassam, ramura armată a Hamas, susţin că este vorba de locotenentul israelian Hadar Goldin, mort la vârsta de 23 de ani, pe 1 august 2014, în urma unei ambuscade în timpul unei misiuni de recunoaştere într-un tunel din Rafah, în sudul Fâşiei Gaza.

Sâmbătă au circulat în Israel imagini video cu luptători înarmaţi ai Hamas, însoţiţi de reprezentanţi ai Crucii Roşii internaţionale, care au început căutări într-un tunel din partea din Rafah ocupată de forţele israeliene.

Identificarea oficială nu a avut încă loc.

În Gaza se mai află încă patru morţi - trei israelieni şi un thailandez - dintre cei 251 de ostatici luaţi în timpul atacului din 7 octombrie 2023 al Hamas pe teritoriul israelian.

De la începutul armistiţiului intrat în vigoare pe 10 octombrie, în cadrul planului de pace între Israel şi Hamas propus şi mediat de Statele Unite, islamiştii palestinieni i-au eliberat pe ultimii 20 de ostatici aflaţi încă în viaţă şi au predat 23 de morţi a căror identitate a fost confirmată.

În schimb, Israelul a eliberat aproape 2000 de deţinuţi şi prizonieri de război palestinieni.

