Neclarități după semnarea acordului de armistițiu în Gaza. Întrebările despre viitorul enclavei care nu au încă răspunsuri

14-10-2025 | 19:33
La summitul de la Sharm el Sheik a fost semnat acordul de armistițiu în Gaza. Dar, așa cum ne-a obișnuit, spectacolul diplomației internaționale este mereu imprevizibil când Donald Trump este în prim-plan.

Pe unii lideri i-a mustrat, pe alții i-a ironizat și a fost fermecat de șefa guvernului italian Giorgia Meloni.

Între timp, armata i-a identificat pe cei patru ostatici israelieni decedați ale căror rămășițe pământești au fost returnate până acum de Hamas.

Iar Israelul a anunțat că va închide punctul de intrare în Fâșia Gaza, de la frontiera cu Egiptul, pentru că Hamas întârzie returnarea celorlalte 24 de trupuri neînsuflețite.

Israelienii au privit emoționați scenele în care cei 20 de compatrioți au fost eliberați din captivitate de Hamas.

Printre cei care s-au îmbrățișat, luni, pentru prima dată după doi ani au fost Avinatam Or și Noa Argamani.

Cei doi au fost despărțiți cu brutalitate și târâți în Gaza de la festivalul de muzică Nova. În iunie 2024, Noa a fost eliberată de soldații israelieni.

Pe de altă parte, armata israeliană i-a identificat pe cei patru ostatici morți, ale căror rămășițe pământești au fost returnate, până acum, de Hamas. Unul era în viață când a fost răpit, dar a murit din cauza rănilor, pentru că nu a primit tratament medical. Altul a fost ucis în captivitate.

Donald Trump: „A durat 3.000 de ani ca să ajungem în punctul acesta, vă vine să credeți? (Acordul) o să reziste”.

La summitul de la Sharm el Sheik nu s-au discutat, însă, cele mai dificile aspecte ale planului de pace propus de Trump.

Sam Mednick, The Associated Press: „Cine va guverna Gaza? Hamas se va dezarma? Ce se va întâmpla cu statutul de stat al Palestinei? Multe dintre întrebările mai dificile și mai sensibile încă așteaptă răspunsuri”.

Donald Trump: „Eu vorbeam despre reconstrucția Fâșiei Gaza. Eu nu mă refer la un stat unic sau la soluția cu două state”.

La summit, liderul de la Casa Albă a făcut multe divagații, în stilul său obișnuit.

Trump: „Viktor! (Orban - n.r.) Îl iubim pe Viktor. Eşti fantastic. Ştiu că mulţi oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul a cărui părere contează”.

Pe președintele Franței l-a ironizat amical...

Trump: „Mulțumesc Emmanuel... Mi-l imaginam pe Emmanuel stând undeva în spate... Unde e? Nu-mi vine să cred... Ai vrut să nu fii în prim-plan, astăzi... E prietenul meu”.

Strângerea de mână s-a transformat într-o adevărată încleştare între cei doi preşedinţi, amintind de o scenă similară, de la sfârşitul anului trecut.

De asemenea, Trump și-a declarat admirația pentru farmecul șefei guvernului italian, Georgia Meloni, singura femeie din grup.

Trump: „Nu am voie să spun asta, pentru că, de obicei (în SUA), îți închei cariera politică dacă o faci – dar este o femeie tânără și frumoasă. Îmi asum riscul. Nu te deranjează să ți se spună că ești frumoasă, nu? Pentru că ești”.

Și președintele turc Erdogan i-a făcut complimente lui Meloni și a încercat să o convingă să se lase de fumat. Chiar dacă Macron consideră că este o cauză pierdută.
 

