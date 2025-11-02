Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah

Israelul a ameninţat duminică că va intensifica atacurile în Liban împotriva Hezbollahului, pe care premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat că încearcă să se „rearmeze”, îndemnând Beirutul să îşi respecte angajamentele de dezarmare.

În ciuda unui armistiţiu încheiat în noiembrie 2024 cu gruparea şiită pro-iraniană, Israelul continuă să lanseze atacuri regulate împotriva bastioanelor libaneze ale acesteia şi să ocupe cinci puncte de frontieră în sudul Libanului. În ultimele sale atacuri, armata israeliană a ucis sâmbătă patru persoane pe care le-a prezentat ca fiind membri ai unei forţe de elită a Hezbollah.

„Angajamentul guvernului libanez de a dezarma Hezbollah şi de a-l alunga din sudul Libanului trebuie respectat pe deplin”, a declarat într-un comunicat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, afirmând că grupul „se joacă cu focul” şi că „preşedintele libanez trage de timp”.

„Aplicarea strictă a măsurilor va continua şi va fi întărită. Nu vom tolera nicio ameninţare la adresa locuitorilor din nordul Israelului”, a adăugat el.

Netanyahu invocă dreptul la autoapărare

Benjamin Netanyahu a declarat apoi că Hezbollah încearcă să se „rearmeze”, la deschiderea şedinţei săptămânale a Consiliului de Miniştri, duminică.

„Aşteptăm ca guvernul libanez să îşi respecte angajamentul, şi anume să dezarmeze Hezbollah, dar este clar că ne vom exercita dreptul la autoapărare, aşa cum s-a convenit în termenii armistiţiului. Nu vom permite Libanului să redevină un nou front împotriva noastră şi vom acţiona aşa cum este necesar”., a avertizat el.

Hezbollah rămâne slăbit, dar rezistent

Mii de israelieni care locuiau în apropierea frontierei nordice cu Libanul au fost nevoiţi să-şi evacueze locuinţele timp de câteva luni, după ce Hezbollah a deschis un front împotriva Israelului în urma izbucnirii războiului din Gaza în octombrie 2023.

Lansările de rachete ale mişcării libaneze au declanşat un conflict de peste un an, care a culminat cu două luni de război deschis cu Israelul, înainte ca un armistiţiu să fie încheiat anul trecut.

Hezbollah a fost puternic slăbit de război, în special prin asasinarea liderului său istoric, Hassan Nasrallah, într-un atac israelian în septembrie 2024 la Beirut, dar rămâne rezistent din punct de vedere financiar şi înarmat.

De atunci, Statele Unite au intensificat presiunile asupra autorităţilor libaneze pentru a dezarma grupul, un plan la care Hezbollah şi aliaţii săi se opun, invocând în special continuarea prezenţei israeliene pe teritoriul libanez.

Israelul şi-a intensificat atacurile împotriva ţintelor Hezbollah în ultimele zile.

Joi, armata israeliană a efectuat un raid mortal în sudul Libanului, determinându-l pe preşedintele libanez, Joseph Aoun, să ordone armatei să facă faţă unor astfel de incursiuni.

