Jared Kushner, ginerele lui Trump, s-a deplasat de urgență în Israel pentru a se întâlni cu Benjamin Netanyahu. Ce va urma

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a ajuns duminică seară în Israel și urmează să se întâlnească luni cu premierul Benjamin Netanyahu. Atât Casa Albă, cât și Cancelaria premierului israelian refuză să comenteze.

Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, a ajuns duminică în Israel, unde urmează să discute luni cu premierul Benjamin Netanyahu, a informat o sursă a agenţiei Reuters sub rezerva anonimatului.

Întâlnirea nu a fost anunţată oficial şi nici Casa Albă, nici cancelaria lui Netanyahu nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.

Potrivit News.ro, influentul ginere al lui Trump a sosit duminică în Israel pentru a discuta cu Netanyahu despre punerea în aplicare a planului Statelor Unite de a pune capăt războiului din Fâşia Gaza.

Donald Trump a anunţat în septembrie un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din teritoriul palestinian, care durează de doi ani, începând cu un armistiţiu intrat în vigoare la 10 octombrie şi eliberarea ostaticilor deţinuţi de Hamas în Gaza.

Următoarea fază a planului lui Trump de pace prevede desfășurarea de forțe multinaționale în Gaza

Grupul palestinian a eliberat 20 de ostatici în viaţă şi a predat rămăşiţele pământeşti ale 24 de ostatici de la 10 octombrie. Patru ostatici decedaţi se află încă în Gaza.

Următoarea fază a încetării focului ar trebui să prevadă instituirea unei forţe multinaţionale care să preia treptat rolul armatei israeliene în asigurarea securităţii în enclava.

Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a declarat că nu vor exista „trupe din Turcia pe teren” în Gaza în cadrul acestei forţe multinaţionale.

Întrebat despre obiecţiile Israelului faţă de prezenţa forţelor turce în Gaza, ambasadorul Statelor Unite în Turcia, Tom Barrack, a declarat la începutul lunii că Turcia va participa.

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat luna trecută că Ankara ar putea juca un „rol constructiv”, dar că Washingtonul nu va impune nimic Israelului în ceea ce priveşte prezenţa trupelor străine „pe teritoriul său”.

