Iranul și-a rechemat ambasadorii din Europa, înaintea reluării sancţiunilor ONU, la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică

Stiri externe
27-09-2025 | 14:01
Iran
Iranul şi-a rechemat ambasadorii din Franţa, Germania şi Regatul Unit, pe fondul eşecului negocierilor nucleare şi al reluării sancţiunilor ONU, relatează AFP, citând presa iraniană de stat.

autor
Claudia Alionescu

În urma acţiunii iresponsabile a trei ţări europene de a restabili rezoluţii abrogate de către Consiliul de Securitate al ONU, ambasadorii Iranului în Germania, Franţa şi Regatul Unit au fost rechemaţi la Teheran pentru consultări”, a anunţat televiziunea de stat.

Sancţiunile ONU impuse Iranului din cauza programului nuclear urmează să fie restabilite sâmbătă, la o zi după respingerea unei rezoluţii în Consiliul de Securitate al ONU și în timp ce Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi-a reluat inspecţiile în instalaţiile nucleare iraniene.

Consiliul a respins vineri propunerea Rusiei şi Chinei de prelungire cu şase luni a Acordului de la Viena din 2015 privind dosarul nuclear iranian, care controla programul nuclear al republicii islamice în schimbul unei ridicări a sancţiunilor.

Rusia a catalogat acest rezultat drept „nul şi neavenit”.

Prin urmare, „sancţiunile (...) vor fi reimpuse în acest weekend”, a anunţat ambasadoarea Regatului Unit la ONU, Barbara Woodward.

Spre marele nostru regret, Iranul a persistat în atitudinea sa de refuz. Aşteptam gesturi, însă gesturi concrete şi precise. Iranul nu a făcut niciunul care să fie concret şi precis”, a declarat omologul ei francez, Jérôme Bonnafont.

Ce a declarat anterior președintele Iranului 

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a dat asigurări miercuri, la tribuna ONU, că Iranul nu vrea să se doteze cu arma nucleară, respingând astfel acuzaţii ale Occidentului în acest sens.

„Declar aici, încă o dată, în faţa acestei Adunări, că Iranul nu a căutat niciodată şi nu va căuta nicoidată să fabrice o bombă atomică. Nu vrem armament nuclear”, a subliniat el în timpul reuniunii anuale a ONU, la New York.

Sursa: News.ro

Etichete: negocieri, iran, ONU, sanctiuni, ambasador,

Dată publicare: 27-09-2025 13:58

