Iranul și-a rechemat ambasadorii din Europa, înaintea reluării sancţiunilor ONU, la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică

Iranul şi-a rechemat ambasadorii din Franţa, Germania şi Regatul Unit, pe fondul eşecului negocierilor nucleare şi al reluării sancţiunilor ONU, relatează AFP, citând presa iraniană de stat.

„În urma acţiunii iresponsabile a trei ţări europene de a restabili rezoluţii abrogate de către Consiliul de Securitate al ONU, ambasadorii Iranului în Germania, Franţa şi Regatul Unit au fost rechemaţi la Teheran pentru consultări”, a anunţat televiziunea de stat.

Sancţiunile ONU impuse Iranului din cauza programului nuclear urmează să fie restabilite sâmbătă, la o zi după respingerea unei rezoluţii în Consiliul de Securitate al ONU și în timp ce Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi-a reluat inspecţiile în instalaţiile nucleare iraniene.

Consiliul a respins vineri propunerea Rusiei şi Chinei de prelungire cu şase luni a Acordului de la Viena din 2015 privind dosarul nuclear iranian, care controla programul nuclear al republicii islamice în schimbul unei ridicări a sancţiunilor.

Rusia a catalogat acest rezultat drept „nul şi neavenit”.

Prin urmare, „sancţiunile (...) vor fi reimpuse în acest weekend”, a anunţat ambasadoarea Regatului Unit la ONU, Barbara Woodward.

„Spre marele nostru regret, Iranul a persistat în atitudinea sa de refuz. Aşteptam gesturi, însă gesturi concrete şi precise. Iranul nu a făcut niciunul care să fie concret şi precis”, a declarat omologul ei francez, Jérôme Bonnafont.

Ce a declarat anterior președintele Iranului

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a dat asigurări miercuri, la tribuna ONU, că Iranul nu vrea să se doteze cu arma nucleară, respingând astfel acuzaţii ale Occidentului în acest sens.

„Declar aici, încă o dată, în faţa acestei Adunări, că Iranul nu a căutat niciodată şi nu va căuta nicoidată să fabrice o bombă atomică. Nu vrem armament nuclear”, a subliniat el în timpul reuniunii anuale a ONU, la New York.

