Lovitură devastatoare pentru gruparea teroristă Houthi. Israelul l-a ucis pe prim-ministrul Ahmed al-Rahawi, care era acasă

29-08-2025 | 15:46
armata israel, soldati israel
AFP

Prim-ministrul grupării Houthi, Ahmed al-Rahawi, susținut de Iran, a fost ucis joi în atacurile aeriene ale Israelului asupra capitalei Yemenului.

Cristian Matei

Atacurile au vizat înalți oficiali militari, inclusiv ministrul apărării al grupării teroriste, potrivit presei yemenite și oficialilor israelieni, citați de Euronews.

Al-Rahawi a murit în apartamentul său din Sanaa în timpul atacurilor israeliene, a transmis publicația yemenită Al-Jumhuriya, iar ziarul Aden Al-Ghad a adăugat că mai mulți dintre asociații săi au fost uciși în același atac.

Oficialii israelieni au declarat că ei cred că atacurile i-au eliminat pe ministrul apărării Houthi, Mohamed al-Atifi, și pe șeful de stat major, Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari, în timpul unei reuniuni a cabinetului de înalți oficiali în afara Sanaa. Al-Ghamari fusese rănit anterior într-un atac israelian.

Israelul încă evaluează dacă pot fi confirmate alte decese în rândul conducerii Houthi, potrivit informațiilor din mass-media.

Atacurile aeriene au coincis cu un discurs planificat al liderului Houthi, Abdul-Malik al-Houthi. Cu toate acestea, surse israeliene au declarat că liderul grupului nu era prezent la locul vizat.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, care a aprobat atacurile împreună cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu și șeful de stat major al armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, a declarat că Houthi erau conștienți de consecințele atacării Israelului.

„Așa cum i-am avertizat pe Houthi din Yemen, după Plaga Întunericului vine Plaga Primilor Născuți. Oricine ridică mâna împotriva Israelului – mâna lui va fi tăiată”, a spus Katz.

Armata Israelului (IDF) a confirmat joi că a lovit „o țintă militară a regimului terorist Houthi în zona Sanaa”.

Grupul terorist susținut de Teheran ”a acționat sub îndrumarea și finanțarea Iranului cu scopul de a dăuna statului și aliaților săi... subminând stabilitatea regională și perturbând libertatea globală de navigație”, a precizat IDF.

Houthiții, care controlează cea mai mare parte a regiunii nord-vestice a țării, inclusiv coasta Mării Roșii și capitala Sanaa, au lansat în mod regulat rachete și drone către Israel și au atacat nave în Marea Roșie pe tot parcursul războiului dintre Israel și Hamas în Gaza.

Ca răspuns la atacurile Houthi, Israelul și o coaliție condusă de Statele Unite au bombardat timp de luni de zile zonele din Yemen controlate de grup, inclusiv Sanaa și orașul strategic de coastă Hodeida.

Atacurile israeliene au scos din funcțiune aeroportul din Sanaa în luna mai.

Administrația Trump a anunțat un acord cu Houthi pentru a pune capăt atacurilor în schimbul încetării atacurilor asupra transportului maritim în luna mai.

Cu toate acestea, grupul a transmis că acordul nu includea încetarea atacurilor asupra țintelor pe care le considera aliniate cu Israelul.

Sursa: Euronews

Dată publicare: 29-08-2025 15:07

