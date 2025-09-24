Iranul de la tribuna ONU: ”Nu am căutat niciodată şi nu vom căuta niciodată să fabricăm o bombă atomică”

24-09-2025 | 20:14
rachete iran
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a dat asigurări miercuri, la tribuna ONU, că Iranul nu vrea să se doteze cu arma nucleară, respingând astfel acuzaţii ale Occidentului în acest sens.

autor
Vlad Dobrea

”Declar aici, încă o dată, în faţa acestei Adunări, că Iranul nu a căutat niciodată şi nu va căuta nicoidată să fabrice o bombă atomică. Nu vrem armament nuclear”, a subliniat el în timpul reuniunii anuale a ONU, la New York.

El face aceste declaraţii în timp ce, în marja Adunării Generale, continuă negocieri între Iran, pe de o parte,. şi Franţa, Regatul Unit şi Germania, pe de altă parte, într-o încercare de a ajunge la un acord privind controlul programului nuclear iranian şi evitarea restabilirii - la miezul nopţii de sâmbătă - a sancţiunilor impuse de ONU Teheranului.

UNDĂ VERDE ONU A REIMPUNERII SANCŢIUNILOR

 

Săptămâna trecută, iranienii şi euroepenii s-au acuzat reciproc de eşecul negocierilor, după ce Consiliul de Securitate al ONU a dat undă verde reimpunerii acestor sancţiuni, care ar putea afecta porţiuni largi ale economiei iraniene - inclusiv sectoarele petrolier şi financiar.

Această decizie este în continuare, în mod teoretic, reversibilă.

Preşedintele iranian a catalogat miercuri această decizie a Consiliului de Securitate al ONU drept ”ilegală”.

NEGOCIERI SUSPENDATE CU SUA

 

Europenii au impus trei condiţii pentru a prelungi perioada ridicării sancţiunilor, şi anume o reluare a negocierilor inclusiv cu Statele Unite, acordarea unui acces deplin inspectorilor Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) la instalaţiile nucleare iraniene şi informaţii precise despre locul unde se află uraniul îmbogăţit.

Americanii au lansat, la rândul lor, negocieri, în primăvară, mediate de Oman.

Însă atacuri israeliene şi americane asupra instalaţiilor nucleare iraniene au oprit aceste negocieri.

În 2015, Franţa, Regatul Unit, Germnia, Statele Unite, Rusia şi China au încheiat cu Iranul un acord - JCPoA - care prevedea o încadrare a activităţilor nucleare iraniene în schimbul unei ridicări a sancţiunilor.

Acordul de la Viena în dosarul nuclear iranian, aprobat prin Rezoluţia 2231 de către Consiliul de Securitate al ONU, expiră la jumătatea lui octombrie.

Donald Trump a decis, în primul său mandat (2017-2021), să retragă Statele Unite din acord şi să reimpună şi multiplice sancţiuni americane vizând Teheranul.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 24-09-2025 20:14

