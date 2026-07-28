Agenția Tasnim, cunoscută pentru legăturile strânse cu Gărzile Revoluției Islamice, armata ideologică a regimului de la Teheran, a publicat un videoclip sub titlul „Cum să o omori pe Melania Trump”, care conține presupuse detalii despre activitățile zilnice ale Melaniei Trump și un mesaj amenințător adresat fiului ei, Barron Trump, potrivit News.ro.

Videoclipul a fost distribuit pe contul de Telegram al agenției de știri Tasnim, iar imaginile arată locuri frecventate de Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, precum și magazine unde se presupune că aceasta face cumpărături. Sunt prezentate imagini cu soția lui Donald Trump călătorind în coloana sa oficială și traversând orașul New York. Naratorul menționează magazinele de lux pe care le vizitează, prezentând aceste ieșiri ca oportunități de atac. La un moment dat, se propune contaminarea hainelor cumpărate cu un agent neurotoxic.

La finalul videoclipului, un mesaj adresat lui Barron Trump spune: „Acesta este doar începutul. Barron Trump, așteaptă-ne”. Barron beneficiază de protecție non-stop din partea Secret Service. Prima-doamnă beneficiază de același nivel de securitate, iar autoritățile asigură o protecție strictă a tuturor reședințelor familiei Trump, inclusiv Casa Albă, Mar-a-Lago, Trump Tower și clubul de golf Bedminster.

Nici biroul primei-doamne, nici Secret Service nu au emis, deocamdată, un răspuns imediat la difuzarea videoclipului.

Amenințările la adresa familiei Trump se intensifică

Acest videoclip continuă un șir de amenințări tot mai intense la adresa familiei președintelui. Cu câteva zile înainte, în Teheran au apărut panouri publicitare care cereau răzbunare. Pe acestea erau menționați Donald Trump, Melania și toți cei cinci copii – Don Jr., Ivanka, Eric, Tiffany și Barron – alături de sloganul „Sânge pentru sânge”. Donald Trump a vorbit deschis despre faptul că el este ținta principală a Iranului. The New York Times a relatat că amenințările iraniene l-au forțat să renunțe la noul Air Force One în favoarea unui avion mai vechi în timpul plecării din Turcia, unde a participat la un summit NATO.

„Sunt pe lista lor de mult timp. Cu asta ne confruntăm”, a declarat Trump pentru The New York Post. El a confirmat că a emis directive în cazul în care vreun complot ar avea succes: „Singurul lucru este că am lăsat instrucțiuni – dacă se întâmplă ceva, să-i bombardăm pur și simplu la un nivel pe care nu l-au mai văzut până acum”.

Melania Trump a păstrat un profil discret în această lună și nu a apărut, de exemplu, săptămâna trecută, la Dineul Corespondenților de la Casa Albă, un eveniment care a fost organizat din nou acum, după ce, în aprilie, când prima-doamnă era și ea prezentă, a avut loc un incident armat care a dus la anularea lui.

Presa israeliană: Iranul ar fi plănuit asasinarea lui Trump

Videoclipul iranian a apărut în urma unor relatări ale presei israeliene, care susțineau că Iranul ar fi planificat asasinarea lui Donald Trump în timpul vizitei sale la Ankara de la începutul lunii, pentru summitul NATO, scrie Turkiye Today. Potrivit televiziunii israeliene Canal 12, oficiali iranieni de rang înalt au considerat vizita planificată a lui Trump la Ankara drept o „ocazie unică” de a-l asasina. Postul de televiziune israelian a relatat că o agenție de informații occidentală a depistat presupusul plan și a avertizat în prealabil autoritățile americane. Acest avertisment ar fi dus la schimbarea avionului prezidențial.

La rândul său, televiziunea israeliană Canal 13 a relatat separat, citând surse de rang înalt, că informațiile despre indicii ale presupusei tentative de asasinat au fost comunicate imediat Statelor Unite. Informațiile ar fi inclus o declarație atribuită unui înalt oficial iranian: „Aceasta este șansa noastră; nu va exista o ocazie mai bună decât aceasta”, referindu-se aparent la vizita planificată a lui Trump în Turcia.

Conform informațiilor citate de Canal 13, agenția de informații occidentală implicată a fost identificată ca fiind cea a Israelului.