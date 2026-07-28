Bărbatul rănit, șofer al unei autospeciale de tractări, fusese chemat la o intervenție pe centura ocolitoare a Alexandriei, unde un alt șofer făcuse pană.

Camerele montate pe autospecială au surprins momentul în care un autoturism care circula din aceeași direcție, cu viteză, îl lovește pe bărbat. Asta, deși în apropierea mașinii era amplasat triunghiul reflectorizant, care semnala că pe șosea există un incident. În urma impactului, oglinda mașinii s-a făcut bucăți, iar bărbatul, speriat și rănit, a căzut pe marginea drumului.

Ninel Lincu, victima: „La un moment dat el merge pe axul drumului, când se apropie de mașini, trage cumva ușor dreapta de volan și vine și mă lovește. Am mâna lovită și la spate, în zona lombară. Au fost niște dureri îngrozitoare și sperietura care a fost...”

Șoferul care a provocat accidentul, un bărbat de 58 de ani, a oprit după câteva sute de metri și a revenit să vadă ce s-a întâmplat. Acum are dosar penal, iar victima, încă internată în spital, ne-a transmis că va depune și o plângere.

Corespondent Știrile ProTV: „Un lucru extrem de important atunci când un șofer este nevoit să oprească este să se asigure că nu pune în pericol ceilalți participanți la trafic. Așadar, mașina trebuie oprită cât mai aproape de marginea drumului, șoferul trebuie să poarte vestă reflectorizantă și să poziționeze triunghiurile corespunzătoare în fața, dar și în spatele mașinii.”

Pentru a evita acest incident, șoferul ar fi trebuit să oprească și să depășească obstacolul abia după ce se asigura că din sensul opus nu vine un alt vehicul. Statistic, neglijența la volan și comportamentul riscant rămân printre factorii principali care duc la producerea accidentelor, pe șoselele din România.