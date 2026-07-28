Fiica lui Tom Cruise și Katie Holmes a renunțat la numele celebrului actor. Care este motivul

Stiri Mondene
Data publicării:
Data actualizării:
Suri cruise 2
IMAGO

Suri Cruise, fiica actorilor Tom Cruise și Katie Holmes, și-a schimbat legal numele, renunțând la numele tatălui său și alegând să se numească Suri Noelle, potrivit Page Six.

autor
Aura Trif

Decizia marchează un nou capitol în viața tinerei, care, potrivit presei americane, nu mai are de mulți ani o relație cu tatăl său.

Schimbarea numelui a fost confirmată prin documentele publice de înregistrare a alegătorilor din statul Pennsylvania, unde Suri studiază la Universitatea Carnegie Mellon din toamna anului 2024. Potrivit acestor documente, ea s-a înregistrat pentru a vota în comitatul Allegheny, în octombrie 2024, folosind numele Suri Noelle. În Pennsylvania, alegătorii sunt obligați să se înregistreze folosind numele lor legal, mai relatează Men's Journal.

Page Six a verificat, de asemenea, la autoritățile din Pennsylvania dacă a fost depusă o cerere de schimbare a numelui în comitatul Allegheny, însă nu a fost găsită nicio astfel de solicitare. Acest lucru sugerează că procedura legală a fost realizată anterior, în statul New York, înainte ca Suri să se mute la Pittsburgh pentru facultate. În New York, dosarele privind schimbarea numelui sunt sigilate automat sau pot fi sigilate la cerere, astfel că nu se știe cu exactitate când schimbarea a devenit oficială.

De ce și-a ales acest nume

Deși confirmarea legală a apărut abia acum, Suri folosește numele Noelle în spațiul public de mai mult timp. Acesta a atras atenția pentru prima dată la ceremonia de absolvire a liceului LaGuardia High School din New York, în iunie 2024, când în programul oficial a fost trecută drept Suri Noelle, și nu Suri Cruise.

Surse citate de Page Six au declarat atunci că alegerea reprezintă un omagiu adus mamei sale, Katie Holmes, al cărei al doilea prenume este Noelle. Totodată, decizia ar reflecta dorința lui Suri de a-și construi o identitate proprie, separată de celebritatea mondială a tatălui său, înainte de începerea studiilor universitare.

Potrivit acelorași surse, folosirea numelui Noelle a ajutat-o și să evite atenția excesivă a publicului și să își înceapă viața de studentă în propriile condiții, fără presiunea asociată numelui Cruise.

Schimbarea oficială a numelui reprezintă mai mult decât o simplă formalitate administrativă. Ea vine după ani în care presa americană a relatat despre relația aproape inexistentă dintre Suri și Tom Cruise.

După divorțul foarte mediatizat al lui Tom Cruise și Katie Holmes, în 2012, actrița și-a crescut fiica la New York, cele două ducând o viață discretă, în ciuda interesului constant al presei.

Ajunsă la vârsta adultă și concentrată pe studiile universitare și pe viitoarea sa carieră artistică, Suri pare hotărâtă să își construiască propriul drum. Prin adoptarea oficială a numelui Suri Noelle, ea a ales să oficializeze identitatea pe care o afișa deja în spațiul public și să deschidă un nou capitol în viața sa.

Rezultate Titularizare 2026. Ministerul Educației a publicat notele inițiale. Când se depun contestațiile

Sursa: pagesix.com

Etichete: Tom Cruise, nume, actor,

Articol recomandat de sport.ro
Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!”
Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!”
Citește și...
Stiri Mondene
Încă doi dintre copiii lui Brad Pitt vor să renunţe la numele de familie al actorului. Care ar fi motivul

Încă doi dintre copiii lui Brad Pitt au solicitat oficial să renunțe la numele de familie al actorului, relatează CNN.
Stiri Mondene
Cauza morţii actorului Sam Neill a fost dezvăluită. „De această dată corpul lui nu a mai putut lupta”

Actorul Sam Neill a murit din cauza unei pneumonii, a anunțat reprezentantul său, citat de The Guardian.
Stiri Diverse
Un actor celebru din „Harry Potter” a murit la 82 de ani. A avut un rol și în „Indiana Jones”

Actorul britanic Michael Byrne, cunoscut publicului pentru rolurile din filmele „Indiana Jones și ultima cruciadă”, „Harry Potter și Relicvele Morții: Partea I” și „Braveheart”, a murit la vârsta de 82 de ani. 

Recomandări
Stiri Sanatate
Greva generală în Sănătate. Liderii Federaţiei ''Solidaritatea Sanitară'' se află la Ministerul Sănătăţii pentru negocieri

Sanitas a declanșat, marţi, 28 iulie, greva generală în semn de protest faţă de Legea salarizării, despre care reprezentanţii federaţiei spun că perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem. 

Stiri Economice
Comisia de buget a avizat împrumutul SAFE de 16,68 miliarde de euro. Proiectul merge în plenul Camerei Deputaților

Comisia de buget a Camerei Deputaţilor a dat raport favorabil, marţi, proiectului de aprobare a Acordului de împrumut (SAFE) între Uniunea Europeană şi România, în valoare de 16.680.055.394 euro.

Stiri Economice
Probleme în lanț pentru TAROM. Dacă nu dovedește că se poate susține financiar până în decembrie, pierde ajutorul de stat

Comisia Europeană va retrage ajutorul de stat pentru TAROM dacă la finalul lunii decembrie 2026 compania nu reuşeşte să demonstreze viabilitate, a declarat, marţi, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 Iulie 2026

52:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 14 | Echilibrul digestiv în sezonul cald

34:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Florin Tănase și Cătălin Cîrjan, cei mai buni din Superliga: „E greu”

Sport

„Cutremur“ în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo și-a comunicat decizia clubului: „Îmi pare rău“