Fiica lui Tom Cruise și Katie Holmes a renunțat la numele celebrului actor. Care este motivul

Decizia marchează un nou capitol în viața tinerei, care, potrivit presei americane, nu mai are de mulți ani o relație cu tatăl său.
Schimbarea numelui a fost confirmată prin documentele publice de înregistrare a alegătorilor din statul Pennsylvania, unde Suri studiază la Universitatea Carnegie Mellon din toamna anului 2024. Potrivit acestor documente, ea s-a înregistrat pentru a vota în comitatul Allegheny, în octombrie 2024, folosind numele Suri Noelle. În Pennsylvania, alegătorii sunt obligați să se înregistreze folosind numele lor legal, mai relatează Men's Journal.
Page Six a verificat, de asemenea, la autoritățile din Pennsylvania dacă a fost depusă o cerere de schimbare a numelui în comitatul Allegheny, însă nu a fost găsită nicio astfel de solicitare. Acest lucru sugerează că procedura legală a fost realizată anterior, în statul New York, înainte ca Suri să se mute la Pittsburgh pentru facultate. În New York, dosarele privind schimbarea numelui sunt sigilate automat sau pot fi sigilate la cerere, astfel că nu se știe cu exactitate când schimbarea a devenit oficială.
De ce și-a ales acest nume
Deși confirmarea legală a apărut abia acum, Suri folosește numele Noelle în spațiul public de mai mult timp. Acesta a atras atenția pentru prima dată la ceremonia de absolvire a liceului LaGuardia High School din New York, în iunie 2024, când în programul oficial a fost trecută drept Suri Noelle, și nu Suri Cruise.
Surse citate de Page Six au declarat atunci că alegerea reprezintă un omagiu adus mamei sale, Katie Holmes, al cărei al doilea prenume este Noelle. Totodată, decizia ar reflecta dorința lui Suri de a-și construi o identitate proprie, separată de celebritatea mondială a tatălui său, înainte de începerea studiilor universitare.
Potrivit acelorași surse, folosirea numelui Noelle a ajutat-o și să evite atenția excesivă a publicului și să își înceapă viața de studentă în propriile condiții, fără presiunea asociată numelui Cruise.
Schimbarea oficială a numelui reprezintă mai mult decât o simplă formalitate administrativă. Ea vine după ani în care presa americană a relatat despre relația aproape inexistentă dintre Suri și Tom Cruise.
După divorțul foarte mediatizat al lui Tom Cruise și Katie Holmes, în 2012, actrița și-a crescut fiica la New York, cele două ducând o viață discretă, în ciuda interesului constant al presei.
Ajunsă la vârsta adultă și concentrată pe studiile universitare și pe viitoarea sa carieră artistică, Suri pare hotărâtă să își construiască propriul drum. Prin adoptarea oficială a numelui Suri Noelle, ea a ales să oficializeze identitatea pe care o afișa deja în spațiul public și să deschidă un nou capitol în viața sa.
Sursa:
pagesix.com
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