Fiica lui Tom Cruise și Katie Holmes a renunțat la numele celebrului actor. Care este motivul

Decizia marchează un nou capitol în viața tinerei, care, potrivit presei americane, nu mai are de mulți ani o relație cu tatăl său.

Schimbarea numelui a fost confirmată prin documentele publice de înregistrare a alegătorilor din statul Pennsylvania, unde Suri studiază la Universitatea Carnegie Mellon din toamna anului 2024. Potrivit acestor documente, ea s-a înregistrat pentru a vota în comitatul Allegheny, în octombrie 2024, folosind numele Suri Noelle. În Pennsylvania, alegătorii sunt obligați să se înregistreze folosind numele lor legal, mai relatează Men's Journal.

Page Six a verificat, de asemenea, la autoritățile din Pennsylvania dacă a fost depusă o cerere de schimbare a numelui în comitatul Allegheny, însă nu a fost găsită nicio astfel de solicitare. Acest lucru sugerează că procedura legală a fost realizată anterior, în statul New York, înainte ca Suri să se mute la Pittsburgh pentru facultate. În New York, dosarele privind schimbarea numelui sunt sigilate automat sau pot fi sigilate la cerere, astfel că nu se știe cu exactitate când schimbarea a devenit oficială.