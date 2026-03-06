Cooperarea militară între Moscova şi Teheran "nu a fost niciodată un secret", a spus el, potrivit EFE.

Când a fost întrebat dacă Teheranul a primit ajutor militar din partea Moscovei şi a Beijingului de la începutul atacurilor americane şi israeliene acum aproape o săptămână, Araghchi a spus doar că acesta "a fost întotdeauna furnizat", dar a refuzat să ofere orice fel de detalii despre cooperarea cu alte ţări "în plin război".

Jurnalistul american a insistat, întrebându-l pe şeful diplomaţiei iraniene dacă a existat vreo asistenţă militară din partea Rusiei de la începutul atacurilor americane şi israeliene. "Ştiţi, am lucrat împreună în trecut şi acest lucru a continuat şi va continua, cred", a răspuns Araghchi, citat de portalul pro-Kremlin Lenta.ru.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Rusia nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu. Războiul din Iran nu este războiul Rusiei, iar Moscova trebuie să-şi urmărească interesele proprii "oricât de cinic ar părea aceasta", a afirmat Peskov.

Viktor Orban spune că va opri transporturile de tranzit prin Ungaria care sunt importante pentru Ucraina
Rusia și China, principalele aliate ale regimului criminal de la Teheran

Diplomaţia rusă a cerut anterior încetarea războiului din Iran şi a purtat discuţii cu majoritatea puterilor din Golful Persic, în timp ce Ministerul rus de Externe le-a criticat pentru că nu au condamnat de la început atacurile SUA şi ale Israelului asupra Republicii islamice.

La rândul său, guvernul chinez şi-a reiterat îngrijorarea cu privire la deteriorarea situaţiei şi a îndemnat părţile să evite o escaladare suplimentară, anunţând în acelaşi timp trimiterea unui emisar special în zonă pentru a media conflictul.

China "se opune ferm oricărei acţiuni care încalcă suveranitatea, securitatea şi integritatea teritorială a altor ţări", a declarat anterior purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, subliniind că Beijingul cere părţilor implicate "să evite agravarea tensiunilor şi a conflictului".

China, principalul partener comercial al Teheranului şi cel mai mare cumpărător de petrol iranian, a condamnat moartea ayatollahului Ali Khamenei şi încălcarea suveranităţii Iranului, notează EFE.