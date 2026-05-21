În 2027, PIB-ul României ar urma să înregistreze o creştere de 2,3%, iar rata inflaţiei să scadă la 3,7%.

Potrivit datelor publicate recent de Institutul Naţional de Statistică, Produsul Intern Brut al României a scăzut, în primele trei luni din 2026, cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior, şi cu 1,7%, pe seria brută, faţă de aceeaşi perioadă din 2025.

O prognoză pesimistă și la final de 2025

În noiembrie 2025, Comisia Europeană estima o creșterea reală a PIB-ului României de0,7 % în 2025 și 1,1 % în 2026, întrucât consolidarea fiscală necesară frânează consumul privat și public, care este, la rândul său, afectat de o creștere bruscă a inflației.

Analiza oficialilor europeni arata atunci că deficitul public general de 9,3 % din PIB în 2024 va scădea la 8,4 % din PIB în 2025 și la 6,2 % din PIB în 2026. Această scădere este pusă pe seama pachetelor de măsuri fiscale adoptate de guvern în ultimele luni.

De asemenea, se preconiza la final de 2025 că inflația medie IAPC va crește la 6,7 % în 2025, înainte de a scădea sub 6 % în 2026, în conformitate cu consumul privat slab și efectele de bază puternic dezinflaționiste.

„Eliminarea plafonului pentru prețurile gazelor naturale în martie 2026 va încetini probabil procesul de dezinflație. În mod similar, intrarea în vigoare a ETS2, dacă nu va fi amânată, se preconizează că va alimenta presiunile inflaționiste în 2027 și va amâna revenirea inflației IAPC la nivelul țintei băncii centrale (2,5 +/-1 pp) până la sfârșitul anului”, explica Comisia.