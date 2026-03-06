Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini, a afirmat că ofensivele lansate până acum au folosit doar "o fracţiune" din capacităţile militare ale Iranului, conform unui comunicat preluat de televiziunea locală Press TV.

"Iranul este pregătit pentru un război lung pentru a pedepsi agresorul", a declarat Naeini, care a asigurat că Teheranul va desfăşura în următoarele faze ale conflictului o nouă generaţie de armament strategic, care nu a fost încă folosit pe scară largă pe câmpul de luptă, fără a oferi însă mai multe detalii.

Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei a adăugat că "noi iniţiative şi arme sunt pe drum" şi a avertizat că adversarii Iranului se pot aştepta la "lovituri dureroase în fiecare val operaţional viitor".

Aceste declaraţii coincid cu noi atacuri cu rachete împotriva Israelului, inclusiv lansarea de rachete balistice Khayber asupra Tel Avivului, potrivit relatărilor din mass-media iraniene.

În paralel, sistemele de apărare aeriană ale Arabiei Saudite, Qatarului şi Kuweitului au interceptat vineri mai multe rachete şi drone care le-au traversat spaţiul aerian.

Ofensiva iniţială americano-israeliană împotriva Iranului a cauzat cel puţin 1.230 de morţi, conform agenţiei publice Fundaţia martirilor şi afacerile veteranilor, în timp ce bombardamentele iraniene împotriva Israelului au provocat cel puţin zece decese.