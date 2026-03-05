În cadrul operațiunii Epic Fury, au fost utilizate împotriva Iranului și arme laser de ultimă generație.

Un distrugător al Marinei SUA aflat în largul coastelor țării din Orientul Mijlociu este echipat cu noua armă, care pare a fi sistemul HELIOS (High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance), conform videoclipurilor publicate de Comandamentul Central al SUA. Laserul a fost folosit în operațiuni, a declarat o sursă militară pentru New York Post.

Laserul este un dispozitiv de ultimă generație cu un cap orientabil, capabil să concentreze un „fascicul intens, puternic focalizat” de energie și să distrugă drone, potrivit observatorilor militari.

În mod similar, înregistrările video ale cerului deasupra frontierei dintre Israel și Liban au arătat rachete lansate, care au explodat câteva secunde mai târziu. Acest lucru a fost atribuit pe scară largă, dar neoficial, noii arme Iron Beam a armatei israeliene, un laser avansat capabil să dezactiveze rachetele și să apere teritoriul.

Nici Marina SUA, nici armata israeliană nu au confirmat sau negat utilizarea laserelor în cadrul operațiunii Epic Fury, care a început pe 28 februarie. Cu toate acestea, oficialii Marinei au declarat la începutul lunii februarie că au doborât patru drone în cadrul unui test al sistemului HELIOS.

În primele 72 de ore de luptă, forțele americane au lovit 1.700 de ținte. Peste 200 de lansatoare de rachete balistice iraniene au fost distruse, aproximativ jumătate din totalul pe care îl deținea această țară. În plus, alte zeci de lansatoare au fost scoase din funcțiune. Sute de rachete au fost distruse, împiedicându-le să provoace pagube țintelor.

Atacurile de precizie ale SUA împotriva silozurilor de rachete, instalațiilor nucleare și liderilor iranieni au fost salutate ca un succes enorm, cu pierderi minime din partea SUA și a Israelului.

Aceste atacuri au fost posibile datorită dispozitivelor operate de la o altitudine mai mare decât înainte –adică din spațiu, arată sursa citată.

Forța Spațială a SUA, înființată în 2019, este esențială pentru ca forțele aeriene și navale să știe unde și când să atace, când să se adăpostească și unde se află rachetele inamice.

Sateliții „văd” în infraroșu, Patriot distruge

Militarii fac acest lucru „cu ajutorul sateliților care au senzori infraroșii pentru a localiza locul de lansare a rachetelor”, a declarat Brent David Ziarnick, fost profesor în cadrul programului Forței Spațiale la Universitatea Johns Hopkins și ofițer în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA.

„Se pot localiza rachetele și se poate identifica cu precizie unde se află lansatoarele. Rachetele pot fi interceptate și distruse [adesea cu rachete Patriot]. Forțele de pe teren sunt notificate că se apropie un atac, astfel încât să se poată refugia în adăposturi sau buncăre” a precizat el.

Razele infraroșii ale Space Force urmăresc rachetele în momentul lansării, prin intermediul căldurii pe care o generează. Potrivit ABC News, sute de rachete iraniene au fost distruse cu ajutorul acestei tehnologii.

Space Force operează din SUA

Și, în ciuda luptelor care au loc în Orientul Mijlociu, cea mai mare parte a activității Space Force se desfășoară în SUA.

Echipajele lucrează în cupole radar, numite Radomes, care seamănă cu mingi de golf gigantice și primesc informații din cer în timp real, calculează traiectoria rachetelor și, prin urmare, destinația lor probabilă — și acționează în consecință.

„Sistemul este construit pentru a se asigura că, dacă vreodată va fi lansată o rachetă, Statele Unite vor fi primele care vor afla despre asta”, a declarat Sam Eckhome, gazda emisiunii „Access Granted”, în cadrul emisiunii sale de pe YouTube.

„Împreună, cele trei straturi formează una dintre cele mai avansate rețele de avertizare timpurie din lume”, a adăugat el, referindu-se la sateliți, radare și radome.

Faptul că SUA au reușit să nu trimită trupe pe teren și au suferit doar șase victime în patru zile de luptă este o dovadă a tehnologiei avansate utilizate, potrivit unui fost colonel al Forțelor Spațiale.

„Faptul că nu este vorba de o formațiune masivă de trupe cu puști pe teren arată că această forță este construită cu tehnologie de ultimă generație și cu puterea intelectuală necesară pentru a o opera. Acestea se combină pentru a ne face cea mai capabilă forță de pe Pământ și pentru a proteja americanii de pericol în timp ce aceștia îndeplinesc cele mai dificile și riscante misiuni pe care le solicităm”, a declarat pentru The Post Bree Fram, fost membru al Forțelor Spațiale și actualmente candidat la Congresul din Virginia.

Comunicațiile iraniene, paralizate de Comandamentul Cibernetic

Alături de Forța Spațială, dar desfășurând operațiuni la nivel local, se află Comandamentul Cibernetic al SUA.

„Forța Spațială identifică locația radarului, (inamic. n.r.) apoi colaborează cu Comandamentul Cibernetic pentru a-l bruia”, a explicat Ziarnick, descriind modul în care sunt paralizate sistemele de lansare a rachetelor.

„Cyber Command va încerca să facă radarul [Iranului] să nu funcționeze. Acest lucru va implica infiltrarea în sistem și oprirea acestuia... sau preluarea controlului asupra lui. Software-ul dispare, iar computerul se transformă într-o cărămidă” a adăugat Ziarnick.

Președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine, a confirmat după începerea operațiunii Epic Fury că, înainte de a se trage vreun foc, Cyber Command a lovit „rețelele de comunicații și senzori” din Iran pentru a „perturba, dezorienta și confunda inamicul”, a declarat el luni, într-o conferință de presă.

Spionii cibernetici israelieni au afirmat marți că au petrecut ani de zile hackuind aproape toate camerele de trafic din Teheran, pentru a-l putea monitoriza pe liderul suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, înainte de misiunea de eliminare.

Agenții Mossad au reușit să determine cine erau gardienii lui Khamenei, unde își parcau mașinile, adresele lor și pe cine protejau prin intermediul camerelor, potrivit Financial Times.

Un alt aspect al operațiunii din Iran a fost, cumva opusul modului în care s-ar fi desfășurat în majoritatea cazurilor. La fel ca în timpul revoltelor împotriva guvernului din ianuarie, regimul a întrerupt accesul la internet în toată țara imediat ce a început atacul SUA, probabil pentru a împiedica comunicarea și organizarea între oamenii din diferite regiuni.

Cu toate acestea, este probabil ca liderii iranieni să dispună în continuare de o rețea în circuit închis prin care comunică, care este foarte probabil să fie una dintre țintele actuale ale Cyber Command, dacă nu a obținut deja accesul.

„Ei pot ajunge la oameni și îi pot influența”, a avertizat Ziarnick, referindu-se la Cyber Command. „Acum este o forță de care trebuie să se țină seama.”