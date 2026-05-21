Reacții dure, după ce Ilie Bolojan a criticat proiectul nuclear american SMR de la Doicești: ”Transmite un semnal” către SUA

Declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan privind ”problemele” cu care se confruntă proiectul SMR - al mini-reactoarelor nucleare americane de la Doicești - a provocat reacții dure nu doar în rândul PSD, ci și al colegilor săi din PNL.

Astfel, europarlamentarul Rareș Bogdan este primul lider PNL care critică afirmațiile lui Ilie Bolojan - președinte al PNL - privind ”problemele” de la Doicești, un proiect energetic strategic al României cu SUA. ”Proiectul Doicești, bazat pe tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR), este nava-amiral a parteneriatului civil-nuclear româno-american. Răsturnarea de situație la care asistăm e o mișcare geopolitică de o duritate rară. SUA au interese strategice în regiune. (...) Va fi o undă de șoc în relația diplomatică? Costuri, am înțeles. Dar nu acesta e singurul criteriu prin care trebuie să privim. Securitatea noastră energetică, blindarea noastră strategică are costuri. Căci dacă privim prin prisma cheltuielilor, aș putea să vă demonstrez că aveam alternativă americană și la Rheinmetall”, spune liberalul într-un mesaj pe Facebook. În opinia sa, dacă România va opri acest proiect, ar putea apărea consecințe negative în relația diplomatică dintre România și Statele Unite. Citește și Parlamentarul neafiliat care a întârziat la întâlnirea cu Nicușor Dan și nu a participat la consultările de la Cotroceni ”Notele de plată pentru astfel de gesturi radicale nu vin sub formă de facturi directe, ci sub formă de „răcire” strategică. România are nevoie de sprijinul S.U.A. pentru miliardele de dolari necesare Unităților 3 și 4 de la Cernavodă. Omiterea sau blocarea Doiceștiului ar putea face ca Washingtonul să devină mult mai rigid, mai birocratic sau mai puțin generos. În plus, o retragere atât de bruscă dintr-un proiect de o asemenea magnitudine transmite un semnal de impredictibilitate politică la nivel înalt”, mai susține europarlamentarul PNL.

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan: ”Deşi nu este un proiect pe care îl plătesc românii, a intrat pe lista de tăieri a premierului interimar” Și fostul ministru PSD al Energiei Bogdan Ivan s-a arătat deranjat de criticile premierului interimar Ilie Bolojan referitoare la proiectul reactoarelor modulare mici de la Doiceşti. "Avem un singur domeniu clar şi palpabil care leagă România de SUA în energie: Proiectul Cernavodă şi cel SMR de la Doiceşti. Restul au fost, pe rând, nimicite. Premierul demis vrea să blocheze şi acest singur cap de pod pe care da, puteam construi împreună. Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile", scrie Ivan pe Facebook. El argumentează că proiectul SMR de la Doiceşti nu este un proiect politic, ci este unul strategic. "Poate una dintre puţinele teme pe care administraţiile republicane şi democrate din SUA s-au înţeles a rămas energia nucleară şi în special tehnologia inovativă SMR", spune Ivan. De asemenea, afirmă că, în România, proiectul a fost şi este susţinut de liberali şi social-democraţi deopotrivă. "Din 2020 şi până azi. Energia chiar nu ar trebui să aibă culoare politică!", explică fostul ministru al Energiei, apreciind că a reduce acest important proiect - ca inovaţie şi tehnologie - la "câteva hârtii" arată superficialitate. Bogdan Ivan subliniază că în proiect au fost şi sunt implicate companii cu prezenţă globală. El explică şi de ce proiectele nucleare costă mult: "Pentru că vorbim de norme de siguranţă unice în lume, dar şi despre energie care este livrată la un factor de capacitate de peste 95%, constant". Ivan mai afirmă şi că proiectul SMR de la Doiceşti a fost auditat, inclusiv de către Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică prin misiuni succesive care au validat şi amplasamentul şi tehnologia "Indiferent de numele companiei care implementează acest proiect, el poziţionează România ca prima ţară din Europa care produce energie cu acest tip de tehnologie. România poate aştepta din nou sau poate lua leadership-ul în producţia de energie nucleară. Când ceva poate funcţiona bine şi face diferenţa, e o greşeală să îl blochezi. Mai ales când ai premise. În momentul acesta cred că este cu atât mai important ca partenerii noştri din SUA să ştie că suntem oameni serioşi şi că rămânem angajaţi în continuare acestui proiect, a cărui valoare va fi de minim 5 miliarde de dolari, mai ales că tot ei asigură cele mai importante surse de finanţare pentru proiect. Practic, deşi nu este un proiect pe care îl plătesc românii, a intrat pe lista de tăieri a premierului interimar. Mă întreb de ce?", mai spune fostul ministru PSD al Energiei.

Bolojan, despre proiectul centralelor nucelare de la Doicești: ”Pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiţie, pe care nu îi avem” Potrivit News.ro, premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seară, într-o emisiune televizată, cine este responsabil pentru banii pierduţi în proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti: "Din punctul meu de vedere, conducerea Nuclearelectrica, pentru că trebuia să se asigure că tot proiectul şi toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute şi modul în care s-au derulat sunt în bună regulă", a răspuns Bolojan. Ilie Bolojan a dat explicaţii privind proiectul pentru care s-au alocat sute de milioane de euro şi care are ”probleme”, pentru că nu este fezabil. "Trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuţi s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare, prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziţie de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziţie, achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu nişte sume imense de bani, în condiţiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiţie, pe care nu îi avem, iar analiza preţului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preţ care este mai mare decât cel de piaţă, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Şi gândiţi-vă că degeaba ai o intenţie bună dacă, atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi într-o situaţie în care rămâi cu o grămadă de bani consumaţi şi cu nişte hârtii şi ne întrebăm dacă a meritat", a explicat Ilie Bolojan. Bolojan spune că a informat Ambasada SUA Prim-ministrul interimar a subliniat că a informat Ambasada Statelor Unite despre faptul că acest proiect "are nişte probleme" şi trebuie "analizat cât se poate de atent". "Chiar dacă asta s-a făcut, de exemplu, cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil că, dacă îţi respecţi partenerii, să-i informezi. Aşa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite. Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, ştiind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ţi respecţi partenerul", a susţinut Bolojan. El a adăugat că Ambasada SUA a "luat act de aceste date". "Ambasada a luat act de aceste date, sigur, în aşa fel încât verificând şi datele, să poţi să iei o decizie corectă, un astfel de proiect pus pe agenda discuţiilor. Dacă e fezabil, trebuie ţinut şi mers mai departe. Aşa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui, astea sunt problemele, dar, din nou, este un exemplu al modului în care sume importante de bani în loc să fie direcţionate către lucruri care generează dezvoltare, către proiecte care înseamnă un plus, au fost gestionaţi într-o manieră în care v-am spus, rămâi cu un teren, rămâi cu nişte documentaţii, nu rămâi cu drepturi de autor, pentru că ele au fost cedate altora, cu patente şi aşa mai departe, şi, în felul acesta, riscul să recuperezi aceşti bani vreodată scade, adică este foarte mare să nu-i mai recuperăm, iar şansa de a duce proiectul până la capăt este mică datorită aspectelor care ţin de găsirea unei finanţări şi de preţurile la care se ar putea face o astfel de investiţie, cel puţin cu partenerii iniţiali cu care am făcut acest lucru. Deci, aici e vorba de responsabilitate, de respect pentru banii ţării şi respect pentru partenerii cu care vrem să construim o relaţie de încredere pe termen lung", a subliniat Ilie Bolojan.

Ce presupune proiectul centralelor nucleare SMR de la Doicești Proiectul mini-reactoarelor nucleare SMR (Small Modular Reactors) de la Doicești înseamnă 6 reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, care să producă 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%. La sfârșitul anului 2025, fostul ministrul al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că proiectul a intrat în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate și că acesta va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcţiei şi peste 230 permanente pentru operarea centralei. Construcția centralei nucleare de la Doicești va fi finanțată de SUA cu 4 miliarde de dolari, anunța în martie 2024 fosta ambasadoare a SUA în România, Kathleen Kavalec. Doar Rusia și China au în prezent reactoare nucleare SMR România ar deveni prima țară din Europa și printre primele din lume care va implementa o centrală cu tehnologie SMR terestră, prin proiectul de la Doicești, folosind tehnologia NuScale. În prezent, doar Rusia și China folosesc astfel de mini-reactoare nucleare în scopuri civile. Primul reactor SMR (Small Modular Reactor) operațional civil din lume este considerat a fi centrala nucleară plutitoare rusească ”Akademik Lomonosov”, care a fost pusă în funcțiune în 2019. La rândul său, China a pus în funcțiune, la sfârșitul anului 2023, prima sa centrală nucleară SMR terestră comercială de generația a patra, situată în Golful Shidao.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













