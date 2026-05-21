Corespondent Știrile PRO TV: „Întâmplarea a avut loc miercuri, la Școala Gimnazială din comuna Pârincea, județul Bacău. Elevul de clasa a VIII-a se afla în pauză, împreună cu alți colegi. La un moment dat, i s-a făcut rău și a căzut la pământ, inconștient. Profesorii au fost alertați, i-au acordat băiatului primul ajutor și au sunat la 112. Când au ajuns medicii la fața locului, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Polițiștii fac acum cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cadrele didactice spun că elevii le-ar fi povestit că băiatul s-ar fi împiedicat și ar fi căzut pe spate în timp ce mânca, cu puțin timp înainte să i se facă rău. Trupul copilului a fost dus la medicină legală pentru a afla cu exactitate în ce condiții și-a pierdut viața elevul.

Pe de altă parte, primarul din localitate acuză ambulanța că ar fi ajuns prea târziu la caz, după două ore de la apelul la 112. În replică, reprezentanții serviciului de ambulanță spun că un echipaj cu asistent a ajuns primul la fața locului, în 30 de minute de la apelul de urgență, în lipsa unui echipaj cu medic disponibil, existând doar unul pe tot județul Bacău. Iar al doilea echipaj de ambulanță, cel cu medic, a ajuns într-adevăr după două ore, după ce s-a întors de la un alt caz medical.”