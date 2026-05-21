„Continuă lucrările de îndepărtare a zăpezii pe DN67C - Transalpina, pe sectorul de drum cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului! Utilajele şi echipele DRDP Craiova (SDN Târgu Jiu) acţionează permanent pentru curăţarea carosabilului şi îndepărtarea zăpezii rămase pe acest sector de drum montan", anunţă, joi, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Reprezentanţii instituţiei precizează că, totodată, se execută lucrări de revizie şi întreţinere a elementelor de siguranţă rutieră: semnalizare verticală, indicatoare rutiere şi parapete de protecţie.

„În acest moment, circulaţia rutieră rămâne închisă pe acest sector al DN67C, iar colegii noştri depun eforturi susţinute pentru redeschiderea circulaţiei în cel mai scurt timp, în condiţii de siguranţă", au precizat oficialii instituţiei citate.

De asemenea, angajaţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov continuă operaţiunile de curăţare a zăpezii de pe Transfăgărăşan, unde s-a ajuns în punctul cel mai dificil: pe cel mai mare culoar de avalanşă pe traseu.

„În această zonă grosimea stratului de zăpadă depăşeşte 5 metri şi este plină de bolovani aduşi de avalanşe de pe versanţi. Cu toate acestea, avansăm într-un ritm susţinut prin nămeţi, cu ajutorul utilajelor grele, scopul nostru fiind să deszăpezim drumul până la mijlocul lunii iunie", anunţa recent DRDP Braşov.