Horoscop lunar cu Neti Sandu, 21 mai – 21 iunie 2026. Bani, dragoste și schimbări majore pentru toate zodiile

Tot în această zonă se află și Marte, într-o casă a sănătății și a problemelor de rutină. Este important ca Gemenii să aibă grijă de sănătate, să evite surmenajul și să nu își încarce excesiv programul. Comunicarea trebuie gestionată bine, pentru că există multe lucruri de făcut, dar în final lucrurile au șanse să reușească.

Începând cu 1 iunie, Mercur intră în Rac, tot în zona banilor, alături de Jupiter. Asta poate aduce oportunități financiare și mai mari, inclusiv posibilitatea unui salariu mai bun la serviciu. Este o perioadă bună pentru a profita de aceste energii benefice, inclusiv din colaborări.

Jupiter se află în zona banilor, ceea ce înseamnă că trebuie valorificat acest context financiar. Jupiter este „marele finanțist” al zodiacului, „marele bancher”, și de aici se pot obține beneficii importante: salariu mai mare, credite, sau diverse câștiguri legate de interesul personal și profesional.

Suntem în sezonul Gemenilor. Aici se află Mercur, iar Soarele este în aceeași zonă, împreună cu Uranus, ceea ce aduce o energie puternică. Este o perioadă în care Gemenii trebuie să meargă pe idei noi, să înceapă lucruri noi, să aibă inițiative — acestea au șanse mari de reușită acum.

Este o perioadă de aproximativ trei săptămâni în care este bine să fim atenți din mai multe puncte de vedere.

De aceea este important să fim atenți în această perioadă, până pe 21 iunie. Trebuie să ne concentrăm pe două lucruri: Jupiter își încheie tranzitul prin Rac și este momentul să extragem toate beneficiile acestei perioade. Apoi, Mercur se mișcă rapid și aduce lucruri bune, dar dacă greșim, ulterior ne poate taxa, pentru că va deveni retrograd.

Ne apropiem de finalul tranzitului lui Jupiter în Rac, o perioadă care a durat aproximativ un an. Este important să profităm la maximum de această etapă și să valorificăm tot ce a acumulat Jupiter în Rac. În prezent suntem în Gemeni, iar după aceea marele benefic va intra în Leu, la sfârșitul lunii iunie, în jur de 30 iunie.

Este o perioadă frumoasă. De fiecare dată când se instalează o nouă planetă într-o zodie, apar începuturi noi. Și, de fiecare dată, apar și momente de final, pentru că este un carusel continuu de începuturi și sfârșituri. Important este să fim foarte prompți, să observăm când un lucru se încheie și altul începe, și să pornim cu dreptul.

Pentru unii nativi, poate fi o perioadă de tip „urcare în plan social”, după o etapă mai dificilă în care au fost ținuți pe loc de influențe din zona parteneriatelor. Acum, lucrurile încep să se deblocheze și pot evolua într-o direcție mai favorabilă.

Există șanse de câștiguri, recunoaștere sau chiar premii, iar statutul lor se poate îmbunătăți semnificativ. Pot apărea schimbări importante în viața personală, inclusiv evenimente care le pot modifica poziția socială.

Pot apărea situații în care trebuie să se prezinte în alte locuri — universități, școli sau instituții — iar aceste contexte pot aduce progres și afirmare profesională. Se activează zona carierei, ceea ce înseamnă că nativii pot ajunge în atenția publicului sau a superiorilor.

Pentru Fecioară, perioada este favorabilă deplasărilor și călătoriilor. Marte susține activitățile legate de drumuri, dar și rezolvarea unor probleme de serviciu care implică mișcare: deplasări la sedii, examene, cursuri sau evaluări.

În partea opusă, există o zonă cu multe influențe care aduc regenerare și transformare profundă, dar și provocări care îi obligă să se adapteze.

Pe final de perioadă, influența lui Jupiter îi favorizează în continuare, ceea ce îi plasează printre nativii avantajați. Se poate vorbi despre o perioadă în care se simt mai susținuți și mai încrezători.

În același timp, Saturn oferă un anumit tip de stabilitate, chiar dacă lucrurile nu sunt întotdeauna ușoare. Este o energie care cere maturitate, dar care poate susține un pas înainte important. Leii au curaj, iar acest lucru se vede acum, pentru că își pot demonstra calitățile.

Există și relații favorabile, pentru că în această zonă se află Mercur, Uranus și Soarele, ceea ce sugerează sprijin din partea unor persoane influente sau a unor oameni care îi apreciază și îi susțin. Pot primi validare, voturi de încredere și susținere din partea celor din jur.

Pentru Lei se conturează o perioadă de stabilitate, în care își pot seta obiective importante și realiste, cu șanse de realizare. În același timp, Marte se află în zona carierei, ceea ce poate aduce schimbări neprevăzute și dinamism în plan profesional.

Aici apare o influență bună a lui Venus, care aduce o stare sufletească mai plăcută și mai multă armonie. Jupiter urmează să ajungă și el în această zonă, ceea ce întărește ideea de evoluție și deschidere.

Practic, este ca o „perfuzie cu Jupiter” de un an de zile, ceea ce este extrem de favorabil.

Saturn, aflat în zona carierei, poate aduce atât blocaje, cât și responsabilități mai mari. Nu este o energie care „oferă ușor”, nu este genul care dă lucrurile fără efort, dar poate impune o structură solidă în plan profesional. Există însă și sprijin din partea lui Jupiter, aflat de un an în acest sector, ceea ce funcționează ca un adevărat suport constant.

În același timp, este o perioadă în care trebuie făcută și o selecție în zona de prieteni, o anumită „curățenie”, pentru că Marte poate agita lucrurile și poate scoate la suprafață tensiuni.

Sunt foarte multe oportunități în această perioadă, iar ele vin pe fondul unui tranzit care durează de aproximativ un an. Important este ca nativii să aibă curaj, pentru că asta este cheia. Au toate instrumentele necesare la îndemână acum.

Aici îl avem pe Marele Benefic, Jupiter. Din 1 iunie va intra și Mercur, iar acest lucru aduce oportunități importante. Nativii pot obține o funcție, își pot cumpăra o casă sau o mașină, pot avea un concediu foarte frumos și pot începe proiecte noi, chiar în paralel cu serviciul.

Horoscop 21 mai – 21 iunie 2026 – Balanță

Pentru Balanță există posibilitatea de a-și perfecționa studiile, de a apărea pe o scenă și de a-și expune ideile. Este o perioadă favorabilă pentru călătorii, iar nativii ar trebui să fie atenți și la oportunitățile de a obține bani.

Este o etapă în care pot avea șansa de a promova, nu doar pe linie profesională, ci și prin proiecte individuale, care le pot aduce vizibilitate și un public mai larg. Marele benefic, Jupiter, se află în zona carierei, ceea ce susține această ascensiune, iar după aceea urmează să își continue tranzitul în alt sector.

Sunt ultimele influențe puternice ale lui Jupiter în această zonă, iar alături de Mercur se pot activa și situații legate de bani rămași de recuperat. Dacă existau sume de încasat și nu au fost primite până acum, în perioada în care Mercur își pregătește retrogradarea aici se pot rescrie anumite situații, iar Balanțele își pot primi drepturile.

În ansamblu, este o perioadă bună, deoarece se activează puternic zona carierei și a afirmării profesionale.

Horoscop 21 mai – 21 iunie 2026 – Scorpion

Pentru Scorpion, Marte aflat în casa parteneriatelor poate aduce unele tensiuni sau provocări în relațiile cu ceilalți. Totuși, nativii sunt rezistenți și pot gestiona aceste situații, iar în același timp pot găsi colaboratori, sponsori sau parteneri care să îi ajute să obțină câștiguri.

Este importantă atenția la sănătate, deoarece Saturn rămâne într-o zonă sensibilă pentru o perioadă îndelungată, de aproximativ trei ani. În timp, lipsa de atenție poate duce la acumularea unor probleme, de aceea prevenția este esențială.

De asemenea, pot apărea presiuni din partea șefilor sau a autorităților, care devin mai exigenți, iar Scorpionii trebuie să fie atenți și să își protejeze poziția.

Un sprijin important vine din zona Racului, unde se află Jupiter și Mercur, ceea ce poate aduce recuperarea unor bani sau restanțe financiare. Se pot activa și oportunități legate de investiții sau achiziții importante, cum ar fi o casă sau o mașină.

Orizontul este destul de larg, cu multe direcții posibile de dezvoltare și câștig.

Horoscop 21 mai – 21 iunie 2026 – Săgetător

Pentru Săgetători este o perioadă cu agitație la serviciu. Pot primi proiecte noi, pot apărea mai multe sarcini și chiar schimbări de coordonare, în sensul în care pot apărea șefi noi sau alte tipuri de organizare a muncii.

Se activează și zona familiei și a casei, ceea ce poate aduce schimbări în spațiul domestic sau „mișcări de trupe” în plan personal. În același timp, pot apărea și deplasări, călătorii sau situații care implică mobilitate.

Sfera partenerială este bine activată în această perioadă, pentru că se află în Gemeni, împreună cu Mercur, Soarele și Uranus. Acest context poate aduce întâlniri importante sau reluarea unei relații. Pentru unii Săgetători, poate fi momentul unei noi povești de cuplu sau al unei reconfigurări a relației existente.

Dacă se gândesc să își schimbe locul de muncă, pot „încerca marea cu degetul”, dar este important să își calculeze bine resursele, pentru că va fi nevoie de adaptare în noul context.

Uranus aduce imprevizibil și schimbări bruște, iar pentru Săgetători acest lucru poate însemna situații complet noi, pe care nu le-au mai trăit până acum. Este o energie care îi împinge spre experiment și noutate.

În zona banilor și a averii apar, de asemenea, mișcări importante. Deși în zona salariului pot exista cheltuieli rapide, în zona resurselor și economiilor se pot activa oportunități de investiții sau de reorganizare financiară, cu potențial de creștere.

Jupiter, care este și guvernatorul Săgetătorului, se află într-o poziție favorabilă, ceea ce susține evoluția financiară și profesională.

Horoscop 21 mai – 21 iunie 2026 – Capricorn

Pentru Capricorni, casa parteneriatelor este în prim-plan. Jupiter se află de aproximativ un an în această zonă, ceea ce îi invită să rescrie relațiile importante din viața lor, în special cele de cuplu sau colaborare.

Pot apărea și oportunități profesionale, iar Mercur susține negocieri, schimbări de job sau decizii legate de direcția profesională. Dacă ratează anumite ocazii, ulterior pot avea senzația că au pierdut un moment bun și vor încerca să recupereze rapid.

Marte activează casa relațiilor sentimentale și a copiilor, ceea ce poate aduce energie intensă, uneori tensionată. Este o perioadă în care pot apărea impulsuri, conflicte sau agitație, dar această energie poate fi canalizată constructiv prin activități extra-profesionale sau hobby-uri.

Este recomandat să își descarce tensiunile prin mișcare, sport, plimbări sau activități relaxante, pentru a evita acumularea stresului și a asigura un somn odihnitor.

În ansamblu, este o perioadă în care sunt invitați să experimenteze lucruri noi și să își îmbunătățească modul de lucru, chiar dacă nu este întotdeauna confortabil. Uranus aduce exact acest tip de provocare: încercarea unor abordări diferite, mai moderne și mai eficiente.

Horoscop 21 mai – 21 iunie 2026 – Vărsător

Pentru Vărsători, energia din Gemeni activează casa iubirii și a vieții sentimentale, ceea ce poate aduce apariția unei persoane noi sau îmbunătățirea unei relații existente. Este o perioadă mai bună pentru viața afectivă, mai ales pentru cei care în ultima vreme au fost foarte ocupați și nu au avut timp pentru viața personală sau pentru momente petrecute împreună cu partenerul.

Unii nativi au fost prinși de examene sau de responsabilitățile copiilor, dar acum lucrurile se mai relaxează și apare mai mult timp liber, care poate fi folosit pentru ieșiri, vacanțe sau activități plăcute. Pot fi și momente frumoase petrecute cu prieteni, colegi, rude sau familie, important este să existe o stare de bine și de conectare.

Într-un anumit moment, Venus va activa și casa partenerială, ceea ce susține în continuare latura sentimentală, pe două direcții importante: atât iubirea, cât și relațiile de colaborare.

În același timp, Jupiter din Rac îi îndeamnă să mai depună efort la serviciu și să își demonstreze încă o dată capacitățile. Este posibil ca acest efort suplimentar să aducă și beneficii financiare sau recunoaștere profesională. Ulterior, relația cu superiorii se poate îmbunătăți, iar de aici pot apărea proiecte mai potrivite și colaborări mai avantajoase.

Există însă și o ușoară stare interioară de nemulțumire sau tensiune subtilă, influențată de o energie mai veche, retrogradă, care poate crea senzația că „nu e suficient de bine”, chiar dacă lucrurile obiectiv stau bine. Această stare se va regla în timp.

Horoscop 21 mai – 21 iunie 2026 – Pești

Pentru Pești, există oportunități de a explora noi direcții profesionale și de a obține venituri din activități diferite față de cele obișnuite. Pot apărea oferte de colaborare sau angajatori care îi atrag spre un nou tip de muncă, pe care îl pot experimenta cu succes.

Jupiter în Rac aduce un confort sufletesc important. Este o perioadă favorabilă pentru refacerea vieții sentimentale și pentru ieșirea dintr-o stare de retragere sau izolare. Nativii sunt încurajați să iasă mai mult în societate și să își exprime potențialul emoțional, artistic sau creativ. Există multe ocazii și invitații, iar cheia este deschiderea către ele.

De asemenea, energia din Gemeni poate aduce schimbări în planul locuinței sau al organizării vieții personale. Pot apărea mutări, renovări sau schimbări de spațiu.

Uranus poate aduce dorința de relocare, inclusiv în altă țară sau într-un alt oraș, ori forme noi de muncă, inclusiv la distanță. Este o energie de libertate și schimbare, care permite explorarea unor variante pe care anterior nativii nu le considerau posibile.

În ansamblu, este o perioadă de eliberare și de deschidere, în care constrângerile mai vechi se reduc, iar nativii pot simți că au mai mult spațiu de mișcare și decizie.

Horoscop 21 mai – 21 iunie 2026 – Berbec

Pentru Berbec, Saturn are o influență puternică, care nu atât „obligă”, cât îi determină să se maturizeze, să facă lucruri serioase, să ia decizii importante și să se bucure de realizările pe care le-au acumulat până acum. Este o etapă în care li se conturează un statut mai solid, mai serios. Dacă până acum s-au simțit mai tineri, mai spontani sau mai „copii”, acum apare o schimbare de atitudine și o maturizare bruscă, o postură mai așezată.

Marte se află în casa banilor, ceea ce aduce atât oportunități de câștig, cât și cheltuieli importante. Este o energie care activează puternic zona financiară: banii pot veni, dar pot și pleca rapid. Pot apărea cheltuieli legate de vacanțe, locuință sau alte nevoi practice, mai ales în contextul în care au avut la dispoziție un an pentru a rezolva aspecte legate de casă.

În același timp, Mercur se află împreună cu Soarele și Uranus în casa comunicării, ceea ce le aduce Berbecilor o perioadă foarte activă mental. Pot învăța, pot călători, se pot ocupa de copii, pot scrie sau își pot promova ideile. Este o zonă foarte bine aspectată pentru exprimare și inițiativă intelectuală.

Totuși, zona banilor rămâne intens activată, iar atenția la cheltuieli, taxe sau amenzi este importantă. Este o perioadă în care pot „da” mult, dar și în care trebuie să gestioneze atent resursele.

Ulterior, Venus intră în casa iubirii, ceea ce aduce o îmbunătățire pe plan sentimental și o atmosferă mai plăcută în relații. În ansamblu, Berbecii trec printr-o etapă de maturizare, dar și de reorganizare a priorităților, în care au mai multă structură și responsabilitate, chiar dacă nu mai sunt „ca înainte”.

Horoscop 21 mai – 21 iunie 2026 – Taur

Pentru Tauri, Marte intră într-o zonă importantă, ceea ce se întâmplă o dată la aproximativ doi ani. Această energie le dă impulsul de a începe lucruri noi, de a lua inițiativa și chiar de a călători. Este un moment în care devin mai activi și mai hotărâți.

Marte aduce și cheltuieli, dar acestea sunt legate de acțiuni concrete: pot cumpăra sau repara o mașină, pot investi în lucruri utile sau pot face achiziții necesare pentru locuință. Este o energie care îi pune la treabă și îi face să rezolve lucruri practice, inclusiv în casă sau în mediul personal.

În același timp, apar oportunități de câștig din muncă și colaborări. Pot apărea proiecte noi în mod constant, iar anul are un caracter dinamic, cu multe schimbări și noutăți. Este o perioadă în care munca aduce rezultate directe, dar implică și efort susținut.

Se activează și casa comunicării, ceea ce înseamnă că Taurii pot deveni mai vizibili prin ideile lor. Pot ține conferințe, pot vorbi în public sau își pot împărtăși experiența cu alții. Comunicarea devine un instrument important pentru afirmare.

Este o etapă în care sunt invitați să valorifice experiența acumulată în timp și să o transforme în ceva util pentru ceilalți. Jupiter își încheie influența în această zonă, ceea ce marchează o perioadă de final de ciclu și de integrare a lecțiilor învățate.