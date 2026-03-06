„Nu am limite de timp pentru nimic”, a declarat preşedintele american revistei Time într-o convorbire telefonică. „Vreau să terminăm”, a precizat el.

Trump: Iranul nu poate avea armă nucleară

Trump a afirmat anterior în mod public că se aşteaptă ca războiul să dureze patru până la cinci săptămâni, însă observatorii notează că aceste termene s-ar putea schimba dacă va fi supus unor presiuni politice interne crescânde sau dacă va considera că obiectivele sale au fost atinse.

El a detaliat pentru Time mai multe obiective: „Nu pot avea o armă nucleară. Acesta este punctul unu, doi şi trei. Numărul patru: fără rachete balistice”. Un alt scop, a spus Trump, este instalarea „unei persoane raţionale şi echilibrate” la conducerea Iranului.

Trump: Ne aşteptăm la unele lucruri

Preşedintele SUA a fost întrebat dacă americanii ar trebui să fie îngrijoraţi de posibile atacuri, ca represalii, în Statele Unite.

„Cred că da”, a spus Trump.

„Dar cred că oamenii se îngrijorează de asta tot timpul. Ne gândim la asta tot timpul. Ne pregătim pentru asta. Dar da, ne aşteptăm la unele lucruri. Aşa cum am spus, unii oameni vor muri. Când mergi la război, unii oameni vor muri”, a conchis liderul de la Casa Albă.