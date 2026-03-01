Moartea ghidului suprem iranian Ali Khamenei constituie o ''speranţă'', a afirmat duminică nepotul şi opozantul său Mahmoud Moradkhani, medic care trăieşte în nordul Franţei, acesta apreciind că dispariţia lui Khamenei va ''facilita'' continuarea procesului politic în Iran, transmite France Presse.

''Sunt mulţumit, ca majoritatea iranienilor. Sunt foarte mulţumit de moartea lui Ali Khamenei. Cred că este un pas înainte, o speranţă'', a declarat fiul surorii ayatollahului decedat.

Nepotul lui Khamenei nu crede că regimul va supraviețui morții ayatollahului

Potrivit lui Moradkhani, contextul actual frânează totuşi evoluţiile politice ''Situaţia războiului, intervenţiile militare întârzie puţin procesul politic, ceea ce este regretabil, dar poate este obligatoriu de trecut prin această etapă'', a estimat el.

În vârstă de 62 de ani, Mahmoud Moradkhani este de părere că regimul de la Teheran nu va supravieţui după dispariţia liderului său: ''Rivalităţile din interiorul regimului sunt de aşa natură încât acesta nu va rezista şi va fi obligat să dispară pentru a da puterea poporului''.