Exercițiul nuclear de trei zile, care a început marți și se desfășoară pe teritoriul Rusiei și Belarusului, are loc într-un moment în care Moscova spune că este angajată într-o luptă existențială cu Occidentul privind Ucraina, relatează reuters.com.

„Ca parte a exercițiului forțelor nucleare, munițiile nucleare au fost livrate către facilitățile de depozitare pe teren din zona de poziționare a brigăzii de rachete din Republica Belarus”, a precizat ministerul.

Rusia a spus că unitatea de rachete din Belarus desfășoară antrenamente pentru a primi muniții speciale destinate sistemului mobil de rachete tactice Iskander-M, inclusiv încărcarea munițiilor pe vehiculele de lansare și deplasarea secretă către o zonă desemnată pentru pregătirea lansării.

Iskander-M, un sistem mobil de rachete ghidate, numit de NATO „SS-26 Stone”, a înlocuit sistemul sovietic „Scud”.

Rachetele sale ghidate au o rază de acțiune de până la 500 km și pot transporta focoase convenționale sau nucleare.

Pe parcursul războiului din Ucraina, președintele Vladimir Putin a transmis în mod repetat mesaje privind puterea nucleară a Rusiei, ca avertisment pentru Occident să nu meargă prea departe în sprijinul acordat Kievului.

Kremlinul a criticat dur declarațiile ministrului de externe al Lituaniei, calificându-le drept „la limita nebuniei”, după ce acesta a spus că NATO trebuie să arate Moscovei că este capabilă să pătrundă în exclava rusă Kaliningrad.

Kaliningrad este situat între statele NATO Lituania și Polonia, pe coasta Mării Baltice.

Are o populație de aproximativ un milion de locuitori și este puternic militarizat, servind drept sediu al Flotei Baltice a Rusiei.