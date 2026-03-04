Xi Jinping îl are pe Khamenei pe conștiință. Antiaeriană de pe ”Temu”: Sistemul chinezesc HQ-9B, mândria Iranului, eșec epic

Sistemul de apărare aeriană HQ-9B al Chinei eșuează de două ori într-un an. După ce și-a dovedit inutilitatea în Operațiunea Sindoor din Pakistan, contra loviturilor dinspre India, acum a eșuat lamentabil și în Iran, scrie India Today.
Situația a fost sesizată de altfel de numeroase alte surse media specializate, potrivit cărora Teheranul ”clocotea de furie” după ce sistemul chinezesc HQ-9B a funcționat ca un chilipir oarecare cumpărat de pe Temu și a fost anihilat încă de la primele atacuri ale SUA și Israelului.
Iar specialiștii sunt de acord că, dacă sistemul antiaerian chinezesc HQ-9B n-ar fi fost atât de prost, ayatollahul Iranului ar fi trăit și acum. Altfel spus, Xi Jinping îl are pe conștiință pe Ali Khamanei.
Potrivit informațiilor oficiale, o singură unitate completă HQ-9B poate costa în jur de 400 de milioane de dolari, iar Iranul a avut desfășurate cel puțin trei astfel de sisteme chinezești în punctele sale cheie. SUA și Israel au trecut ca prin brânză prin ele.
Publicația indiană arată acum că sistemul de apărare aeriană HQ-9B al Chinei, promovat ca un echipament militar emblematic, este sub verificări după eșecurile din Iran și Pakistan, ridicând serioase semne de întrebare cu privire la credibilitatea sa în luptă. Cel mai recent eșec, din timpul atacurilor americano-israeliene, ar putea slăbi atractivitatea exporturilor militare ale Beijingului.
China nu este în război, dar echipamentele sale militare sunt supuse unei încercări aprinse. Iar unul dintre cele mai promovate exporturi militare ale Beijingului a eșuat lamentabil în două conflicte consecutive, în decurs de mai puțin de un an.
Iran a cumpărat sistemul chinezesc HQ-9B imediat după atacurile din iunie 2025
Astfel, sistemul de apărare aeriană HQ-9B (foto) a eșuat din nou, de data aceasta în Iran, pe fondul atacurilor aeriene americane și israeliene. Același sistem HQ-9B a fost desfășurat și în Pakistan, dar a eșuat și aici în urma loviturilor indiene, în mai 2025.
Iranul a achiziționat HQ-9B în iulie 2025 printr-un acord „petrol pentru arme” încheiat cu China, pentru a-și consolida cerul, după un armistițiu cu Israelul din iunie anul trecut.
Israelul a lovit atunci adânc în teritoriul iranian, în cadrul Operațiunii Trezirea Leului, pentru descuraja programul nuclear al Teheranului, iar spre sfârșitul operațiunilor israeliene, chiar și SUA au bombardat siturile sale nucleare.
Achiziționat și instalat după atacul din iulie 2025, sistemul de apărare aeriană HQ-9B s-a dovedit a fi însă un eșec în fața atacurilor comune americano-israeliane de pe 28 februarie 2026.
Desfășurat în jurul unor puncte cheie din Teheran și al infrastructurii nucleare vitale din Natanz și Fordow, HQ-9B, fabricat în China, nu a putut opri rachetele trase de SUA și Israel, ceea ce ridică îndoieli cu privire la performanța sa în lumea reală. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat daunele produse la situl nuclear iranian de la Natanz din cauza atacurilor americano-israeliene, dar a declarat că nu s-a produs nicio scurgere de radiații.
Sistemul chinezesc HQ-9B a eșuat lamentabil și în Pakistan, în mai 2025
Ultimele atacuri, care au lovit peste 20 din cele 31 de provincii ale Iranului, inclusiv Teheranul, au provocat pagube masive. Infrastructura a fost distrusă, peste 550 de civili au murit.
Acesta este al doilea mare eșec al sistemului HQ-9B, de fabricație chineză, într-un an. În mai 2025, în timpul Operațiunii Sindoor a Indiei, un mini-război de patru zile cu Pakistanul, sistemul chinez de apărare aeriană nu a reușit să protejeze instalațiile pakistaneze.
Pakistanul desfășurase HQ-9B pentru a proteja bazele aeriene și orașele, dar atacurile indiene, inclusiv cu drone israeliene Harop, au lovit puternic unitățile HQ-9B.
În mai 2025, analistul în apărare Tom Cooper a remarcat pe rețeaua X că „sistemul de apărare aeriană al Pakistanului din Karachi a fost dezactivat... Bucată cu bucată, sistemul de apărare pakistanez s-a prăbușit”.
Ce este sistemul de apărare aeriană HQ-9B al Chinei
Dezvoltat de Corporația Chineză pentru Știință și Industrie Aerospațială, HQ-9B este inspirat de S-300PMU din Rusia și de Patriot PAC-2 din America.
Are o rază de acțiune de 260 km și poate lovi ținte aflate la o înălțime de până la 50 km. Cu radar activ și căutări în infraroșu, urmărește până la 100 de amenințări simultan și abordează șase până la opt simultan. China îl folosește pentru a proteja Beijingul, Tibetul și Marea Chinei de Sud.
Iranul spera că va remedia lacunele lăsate de sistemul său rusesc S-300PMU2, care anterior a avut performanțe sub așteptări. Teheranul l-a suprapus cu sisteme locale precum Bavar-373, Khordad-15 și Pantsir-S1, dar combinația a eșuat împotriva avioanelor avansate americane și israeliene.
După cel mai recent eșec raportat, au existat reacții din partea analiștilor din domeniul apărării pe X.
Comentatorul rus Victor Kvert a declarat: „Trei sisteme de apărare aeriană HQ-9B furnizate de China Iranului au fost distruse de SUA în Iran în primele ore ale atacurilor. După Pakistan și Venezuela, echipamentele de război chinezești cedează acum și în Iran”.
Experții se întreabă acum dacă HQ-9B este defect sau pur și simplu este depășit de tehnologia superioară. Mulți au spus chiar că, dacă sistemul chinezesc de apărare aeriană nu ar fi eșuat, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi în viață astăzi.