Sistemul de apărare aeriană HQ-9B al Chinei eșuează de două ori într-un an. După ce și-a dovedit inutilitatea în Operațiunea Sindoor din Pakistan, contra loviturilor dinspre India, acum a eșuat lamentabil și în Iran, scrie India Today.

Situația a fost sesizată de altfel de numeroase alte surse media specializate, potrivit cărora Teheranul ”clocotea de furie” după ce sistemul chinezesc HQ-9B a funcționat ca un chilipir oarecare cumpărat de pe Temu și a fost anihilat încă de la primele atacuri ale SUA și Israelului.

Iar specialiștii sunt de acord că, dacă sistemul antiaerian chinezesc HQ-9B n-ar fi fost atât de prost, ayatollahul Iranului ar fi trăit și acum. Altfel spus, Xi Jinping îl are pe conștiință pe Ali Khamanei.

Potrivit informațiilor oficiale, o singură unitate completă HQ-9B poate costa în jur de 400 de milioane de dolari, iar Iranul a avut desfășurate cel puțin trei astfel de sisteme chinezești în punctele sale cheie. SUA și Israel au trecut ca prin brânză prin ele.

Publicația indiană arată acum că sistemul de apărare aeriană HQ-9B al Chinei, promovat ca un echipament militar emblematic, este sub verificări după eșecurile din Iran și Pakistan, ridicând serioase semne de întrebare cu privire la credibilitatea sa în luptă. Cel mai recent eșec, din timpul atacurilor americano-israeliene, ar putea slăbi atractivitatea exporturilor militare ale Beijingului.

China nu este în război, dar echipamentele sale militare sunt supuse unei încercări aprinse. Iar unul dintre cele mai promovate exporturi militare ale Beijingului a eșuat lamentabil în două conflicte consecutive, în decurs de mai puțin de un an.

Iran a cumpărat sistemul chinezesc HQ-9B imediat după atacurile din iunie 2025

Astfel, sistemul de apărare aeriană HQ-9B (foto) a eșuat din nou, de data aceasta în Iran, pe fondul atacurilor aeriene americane și israeliene. Același sistem HQ-9B a fost desfășurat și în Pakistan, dar a eșuat și aici în urma loviturilor indiene, în mai 2025.