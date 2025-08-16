Investitorii reacţionează după summitul SUA–Rusia, încheiat fără un acord privind Ucraina

Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, desfășurată vineri în Alaska , nu a dus la un acord privind oprirea războiului din Ucraina.

Piețele financiare au reacționat cu prudență, considerând summitul mai degrabă un gest simbolic decât un moment decisiv, relatează Reuters.

„Progres diplomatic”, dar fără rezultate concrete

Helima Croft, director global de strategie pe mărfuri la RBC Capital Markets, a remarcat că rezultatul era previzibil:

„Am avut parte de declarații care sugerează progres diplomatic, dar fără detalii concrete. Vom urmări dacă acest rezultat de tip «va urma» este suficient pentru a amâna sancțiunile secundare asupra Indiei, care continuă să importe petrol rusesc. Cu siguranță nu este ceva care să convingă Europa să renunțe la sancțiunile sale energetice împotriva Rusiei.”

Piețele, concentrate pe inflație și consum

Carol Schleif, strateg-șef la BMO Private Wealth, a spus că „singura știre a fost că nu există nicio știre”. Potrivit ei, piețele rămân concentrate pe consum, inflație și comentariile de politică monetară așteptate săptămâna viitoare din Wyoming, în timp ce geopolitica are un impact redus asupra burselor.

Eric Teal, director de investiții la Comerica, a subliniat că lipsa unor sancțiuni economice noi a fost un aspect pozitiv:

„Piețele pot răsufla ușurate. Petrolul este la niveluri scăzute și, cum nu s-au impus sancțiuni suplimentare, ar putea urma un raliu de ușurare în sectorul energetic. În schimb, aurul și metalele prețioase ar putea suferi vânzări, dar rămân atractive ca plasament pe fondul inflației.”

„Nimeni nu se aștepta la rezultate spectaculoase”

Eugene Epstein, șeful diviziei de tranzacționare la Moneycorp, a explicat că „nimeni nu se aștepta la rezultate spectaculoase într-o singură întâlnire”. Potrivit lui, semnificația a stat mai mult în faptul că discuțiile au avut loc și pot deschide calea pentru pași următori.

La rândul său, Tom Di Galoma, director la Mischler Financial, a declarat că summitul ar putea fi preludiul unui acord:

„Cred că s-au pus bazele pentru o înțelegere, dar mai sunt pași de făcut. Mă aștept la o întâlnire între Trump, Putin și Zelenski în următoarea lună și, probabil, un acord în 30 de zile.”

Ucraina, marele absent

Michael Ashley Schulman, director de investiții la Running Point, a subliniat că, fiind al treilea an de război, efectul asupra piețelor este minim, iar status quo-ul rămâne dominant.

Jamie Cox, partener la Harris Financial Group, a punctat însă lipsa Ucrainei la masa discuțiilor: „Fără Ucraina prezentă, nu puteau exista șanse reale pentru un acord de pace. Prezența lui Putin a fost semnificativă, dar nu poate fi perceput că încheie conflictul pe pământ american, la o întâlnire cu Trump.”

